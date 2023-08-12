IKEA празднует 10-летие: праздник будет длиться все выходные, ждет торт

Сколько лет, столько фик
"15 часов у шведов и у нас связаны с красивой традицией. Это фика – кофе-пауза, в это время можно чего-нибудь выпить и съесть сладости, поболтать. По случаю 10-летия ждет праздничная фика – и не одна, а 10! 10 дней мы будем праздновать и каждый день угощать новыми тортами и напитками", – пишет IKEA.
Когда? 11–20 августа, с 15 ч.
Где? В шведском ресторане.
Соберем день рождения по кусочку
В магазине спрятаны 20 кусочков торта с QR кодами. По указателям на карте, найдите хотя бы 10, тогда идите в отдел возврата товаров (на 1 этаже) и получите подарок.
Когда? 11–20 августа
Где? В вильнюсском магазине IKEA.
Изготовление праздничных колпаков
Всем детям IKEA дарит праздничные бумажные колпачки, их можно будет украсить на свое усмотрение. Дети в украшенных колпачках получат в бистро бесплатное мороженое.
Когда? 12 августа с 11 до 14 ч.
Где? В шведском ресторане.
Комната развлечений
В одной из комнат экспозиции три дня подряд будет проходить праздничная вечеринка, будет играть музыка, литься безалкогольные коктейли, а детей будут развлекать аниматоры. Из цветных шаров они будут делать короны, цветы и животных и дарить их детям.
Когда? 12 августа с 12 до 16 ч.
13 августа с 12 до 16 ч.
14 августа с 15 до 19 ч.
Где? В экспозиции IKEA (2 этаж).