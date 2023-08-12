IKEA празднует 10-летие: праздник будет длиться все выходные, ждет торт

Сколько лет, столько фик

"15 часов у шведов и у нас связаны с красивой традицией. Это фика – кофе-пауза, в это время можно чего-нибудь выпить и съесть сладости, поболтать. По случаю 10-летия ждет праздничная фика – и не одна, а 10! 10 дней мы будем праздновать и каждый день угощать новыми тортами и напитками", – пишет IKEA.

Когда? 11–20 августа, с 15 ч.

Где? В шведском ресторане.

Соберем день рождения по кусочку

В магазине спрятаны 20 кусочков торта с QR кодами. По указателям на карте, найдите хотя бы 10, тогда идите в отдел возврата товаров (на 1 этаже) и получите подарок.

Когда? 11–20 августа

Где? В вильнюсском магазине IKEA.

Изготовление праздничных колпаков

Всем детям IKEA дарит праздничные бумажные колпачки, их можно будет украсить на свое усмотрение. Дети в украшенных колпачках получат в бистро бесплатное мороженое.

Когда? 12 августа с 11 до 14 ч.

Где? В шведском ресторане.

Комната развлечений