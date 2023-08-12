12 августа 2023 г. 12:55

IKEA празднует 10-летие: праздник будет длиться все выходные, ждет торт

 
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IKEA
IKEA
ФОТО: Vida Press

14 августа 10 лет назад в Литве открылся первый магазин IKEA. По этому случаю вильнюсская IKEA устраивает на выходных настоящий праздник.

Сколько лет, столько фик

"15 часов у шведов и у нас связаны с красивой традицией. Это фика – кофе-пауза, в это время можно чего-нибудь выпить и съесть сладости, поболтать. По случаю 10-летия ждет праздничная фика – и не одна, а 10! 10 дней мы будем праздновать и каждый день угощать новыми тортами и напитками", – пишет IKEA.

Когда? 11–20 августа, с 15 ч.
Где? В шведском ресторане.

Соберем день рождения по кусочку

В магазине спрятаны 20 кусочков торта с QR кодами. По указателям на карте, найдите хотя бы 10, тогда идите в отдел возврата товаров (на 1 этаже) и получите подарок.

Когда? 11–20 августа
Где? В вильнюсском магазине IKEA.

Изготовление праздничных колпаков

Всем детям IKEA дарит праздничные бумажные колпачки, их можно будет украсить на свое усмотрение. Дети в украшенных колпачках получат в бистро бесплатное мороженое.

Когда? 12 августа с 11 до 14 ч.
Где? В шведском ресторане.

Комната развлечений

В одной из комнат экспозиции три дня подряд будет проходить праздничная вечеринка, будет играть музыка, литься безалкогольные коктейли, а детей будут развлекать аниматоры. Из цветных шаров они будут делать короны, цветы и животных и дарить их детям.

Когда? 12 августа с 12 до 16 ч.
13 августа с 12 до 16 ч.
14 августа с 15 до 19 ч.
Где? В экспозиции IKEA (2 этаж).

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