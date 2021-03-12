Представитель Ikea Йолита Юодзявичене сказала: "Наш приоритет - безопасность работников и покупателей, поэтому мы открываясь, уделяем все необходимое внимание безопасности: количество покупателей будет ограничено, его будут контролировать у входа; все покупатели будут использовать средства защиты. Если у кого-то не будет своих масок, им их выдадут работники магазина".
В Ikea в Вильнюсе откроется и шведский ресторан – еду он будет продавать на вынос.
Такие услуги, как планировка кухни или подготовка дизайнерских проектов по-прежнему будут предоставлять удаленно. По-прежнему будут продавать товары по интернету, из забрать можно в пунктах выдачи в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
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