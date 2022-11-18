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Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома Ikea 17 ноября опровергла данные журналистского исследования Disclose (Франция), согласно которым несколько бывших поставщиков Ikea в Беларуси были связаны с принудительными работами в тюрьмах.
Ikea отклоняет обвинения в связях с работой заключенных в Беларуси
© AP / Scanpix

Основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа Ikea в марте этого года, вскоре после начала войны в Украине, прекратила отношения с поставщиками из Беларуси, признав, что не может полностью исключить факт принудительного труда заключенных и заверила, что проведет служебное расследование.

"К сожалению, в мире нет такой сильной системы, которая могла бы гарантировать нулевой риск таких действий", – заявила компания.

Ikea указала, что "не признает никаких принудительных работ, рабского труда и труда заключенных", что ее поставщики обязаны соблюдать стандарты, включая международные конвенции по организации труда. Расследование Disclose показало, что несколько белорусских компаний, которые недавно были в списке поставщиков Ikea, сотрудничали как минимум с 5 тюрьмами или колониями в Беларуси, значит пользовались заключенными как рабочей силой.

"Это особенно жестокие лагеря принудительных работ, которые известны пытками, предоставлением плохого питания и услуг здравоохранения", – отметили французские журналисты, оценив тюрьмы.

В начале марта Ikea сообщила, что останавливает свою работу в России и Беларуси, а потом сообщила об уходе из этих стран.

Ikea уже попадала в скандал, связанный с использованием труда заключенных. В 2012 году после проведения внутреннего аудита, инициированного после расследования шведских журналистов, компания признала, что некоторые ее поставщики использовали принудительный труд политзаключенных в Восточной Германии в 70 и 80-ые годы ХХ века.

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