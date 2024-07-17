Ikea изымает часть зарядных устройств: просит не использовать, поскольку может возникнуть пожар

„Безопасность покупателей - вот приоритет Ikea, поэтому компания призывает всех, купивших некоторые дополнительные внешние аккумуляторы Varmfront, не использовать их и вернуть в Ikea. Компания Ikea применяет жесткую программу тестирования и оценки рисков, цель ее – сделать так, чтобы все приборы и вещи, которые компания продает, отвечали законам и действующим стандартам.
Несмотря на эти усилия, мы заметили, что некоторые дополнительные внешние аккумуляторы Varmfront из-за производственного брака могут стать причиной пожара.
Брак выявлен только в дополнительных внешних аккумуляторах Varmfront 10 400 mAh (номер модели E2038), с датой (YYWW) 2313, 2316, 2318, 2319 и Varmfront“ 5 200 mAh (номер модели E2037), дата (YYWW) 2318, 2319, 2322.
По этой причине приборы изымают из продажи. Просим покупателей немедленно прекратить использование приборов и вернуть их в Ikea и получить уплаченные за них деньги“, – сказано в пресс-релизе.
Ikea сообщает, что чек предъявлять не надо.
„Чтобы узнать, бракован ли ваш дополнительный внешний аккумулятор Varmfront, проверьте дату на нем. Из продажи изымают только те приборы Varmfront, на которых указаны вышеперечисленные даты“, – сказано в сообщении.