Ikea изымает часть зарядных устройств: просит не использовать, поскольку может возникнуть пожар

„Безопасность покупателей - вот приоритет Ikea, поэтому компания призывает всех, купивших некоторые дополнительные внешние аккумуляторы Varmfront, не использовать их и вернуть в Ikea. Компания Ikea применяет жесткую программу тестирования и оценки рисков, цель ее – сделать так, чтобы все приборы и вещи, которые компания продает, отвечали законам и действующим стандартам.