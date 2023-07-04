Ignitis: за полгода 470 000 клиентов снизили цену на электроэнергию

"Глядя на итоговые цифры, мы чувствуем, что проделали значимую работу. Почти полмиллиона клиентов, которые сами принялись действовать и изменили планы, снизили цену — это очень хороший результат, и мы чувствуем, что наши призывы были услышаны. Еще немаловажно, что мы выполнили свое обещание – в одностороннем порядке снизили цену для тех, кто по тем или иным причинам не сделал это самостоятельно. Для нас важно, чтобы условия для клиентов не ухудшались, несмотря на отсутствие государственных компенсаций", — прокомментировал А. Каваляускас.