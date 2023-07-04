04 июля 2023 г. 16:11

Ignitis: за полгода 470 000 клиентов снизили цену на электроэнергию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
За последние полгода у клиентов компании Ignitis появилась возможность сменить действующий фиксированный тариф на более низкий и платить за электроэнергию гораздо меньше. До упразднения государственной компенсации за электроэнергию, 470 тыс. клиентов компании воспользовались возможностью и снизили цену, а примерно для пятой части тех, кто этого не сделал, Ignitis в одностороннем порядке снизил цену до 28 центов/кВтч, чтобы предыдущие условия для клиентов не ухудшились, сообщается в пресс-релизе Ignitis.

По словам руководителя отдела по работе с частными клиентами Ignitis Андрюса Каваляускаса, в течение почти полугода компания уделяла большое внимание информированию клиентов о возможном изменении плана, несмотря на то, что большинство клиентов заключили долгосрочные договоры с фиксированной ценой.

"Глядя на итоговые цифры, мы чувствуем, что проделали значимую работу. Почти полмиллиона клиентов, которые сами принялись действовать и изменили планы, снизили цену — это очень хороший результат, и мы чувствуем, что наши призывы были услышаны. Еще немаловажно, что мы выполнили свое обещание – в одностороннем порядке снизили цену для тех, кто по тем или иным причинам не сделал это самостоятельно. Для нас важно, чтобы условия для клиентов не ухудшались, несмотря на отсутствие государственных компенсаций", — прокомментировал А. Каваляускас.

Наибольшую активность клиенты Ignitis проявили в последнюю неделю июня. Едва вернувшись после праздничных выходных, уже в воскресенье, во второй половине дня, клиенты принялись активнее менять свои планы, количество обращений по номеру службы поддержки увеличилось втрое, резкий скачок активности наблюдался в системе самообслуживания, а с понедельника более чем на 50 проц. вырос поток клиентов во всех центрах обслуживания клиентов Ignitis. Компания хорошо подготовилась ​​к рекордной активности клиентов, поэтому изменение планов прошло гладко.

Более 920 тыс. жителей выбрали Ignitis в качестве независимого поставщика электроэнергии.

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