Ignitis: в прошлом году число производителей электроэнергии удвоилось

Об этом говорит и статистика самого Ignitis — eparkai.lt: в 2021 году 1,7 тысячи клиентов забронировали на этой платформе удаленные солнечные электростанции, а в 2022 году, когда началась война, их число стало в 4 раза больше - почти 7 тысяч клиентов. Однако в реальности большинство из этих клиентов начали вырабатывать электроэнергию только в прошлом году, так как до этого солнечные парки еще строились.

Например, в 2023 году к сети были подключены и начали вырабатывать электроэнергию 4,4 тысячи генерирующих клиентов (общая мощность почти 20 МВт), в то время как в 2022 году было подключено менее 700 новых пользователей солнечных парков (общая мощность 4 МВт).

Большая часть электроэнергии — солнечная