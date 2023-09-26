Ignitis Renewables проведет редкое в Литве исследование биоразнообразия

Эксперты потратят три года на оценку изменений флоры и фауны в строящемся в Таурагском районе солнечном парке.
Компания Ignitis Group стремится развивать лучшие практики и будет применять экологические инициативы в других своих проектах как в Литве, так и в других странах.
Лина Жибене, руководитель отдела окружающей среды и разрешений компании Ignitis Renewables, отмечает, что сохранение биоразнообразия является одной из ключевых целей стратегии устойчивого развития компании. По мнению эксперта, зеленая энергетика тесно связана с природой и ее сохранением.
«Когда мы строим солнечные или ветряные электростанции, мы неизбежно оказываем влияние на окружающую среду. Именно поэтому было решено провести первое в Литве исследование, чтобы выяснить, как меняется флора и фауна территории после строительства солнечного парка. Хотя зеленая энергетика быстро развивается, подобные исследования не распространены во всем мире. Исследования должны проводиться компетентными специалистами, обладающими знаниями и опытом для точной идентификации видов растений и объективной оценки возраста зрелости различных видов растений. Тем более, что исследование требует времени, минимум три года», – комментирует Жибене.
Сохранение биоразнообразия является ключевой целью
Жибене надеется, что исследование, финансируемое Ignitis Renewables, поможет сформировать передовой опыт эксплуатации солнечных парков. Надеемся, что результаты исследования будут интересны не только бизнесу, но и исследователям. Данные собраны в старости Лауксаргяй Таурагского района. Территория будет использоваться для развития производства зеленой энергии за счет установки гибридного ветро-солнечного парка. Ветряные электростанции уже построены, а рядом с ними строится солнечный парк мощностью 22 МВт.
«Наше исследование будет отслеживать разнообразие флоры и фауны: до строительства электростанций, во время их эксплуатации и через год после их запуска. Это поможет нам увидеть, как меняется биоразнообразие при установке солнечных электростанций и как природа со временем восстанавливается. Мы также будем работать над рядом экологических инициатив, чтобы увидеть, как они помогут улучшить окружающую среду», — говорит представитель зеленой энергетической компании.
Жибене говорит, что больше всего окружающая среда страдает во время самого процесса строительства. По словам эксперта, почва уплотняется тяжелой техникой и строительными работами, что приводит к эрозии почвы. «Строительная техника изменяет растительность, разрушая травянистые растения и ослабляя банк семян глубоко в земле. Насекомые чувствуют деградацию почвы. В природе все взаимосвязано, поэтому по мере сокращения популяций насекомых грызунам, птицам и, в конечном итоге, более крупным животным становится все труднее находить пищу», — говорит эксперт.
Создание благоприятных условий для птиц и животных
По словам Жибене, Ignitis Renewables ищет способы строительства и обслуживания солнечных электростанций, чтобы минимизировать их негативное воздействие на окружающую среду. Компания также планирует добровольные экологические инициативы по улучшению состояния природы.
«Например, в гибридном парке мы следуем принципам передовой практики и принимаем меры по защите биоразнообразия. Мы планируем установить ограждение высотой не более 2,5 м и высотой до 0,5 м над землей, что позволит мелким животным свободно передвигаться. Заборы, окружающие солнечный парк, будут окрашены в нейтральные цвета. Периметр огороженной территории составит более четырех километров, поэтому решено установить 10 одиночных ворот, чтобы косуля или другие животные, случайно попавшие на территорию, могли безопаснее сбежать», — рассказывает Жибене о защите диких животных. .
Еще одно интересное решение – создать места для насеста хищных птиц и сов. Жибене отмечает, что на территории гибридного солнечно-ветряного парка обитает большая популяция Buteoninae, которые охотятся, сидя на насесте. Поэтому на территории будет установлено 13 птичьих стендов.
Солнечные и ветряные электростанции окружат клеверными полями
На территории солнечного парка Ignitis Renewables также планирует посадить естественные травянистые растения, характерные для этой территории. По словам Жибене, компания хочет протестировать эту меру, которая пока редко применяется в Литве, и поделиться своим опытом.
«Мы хотим доказать, что зеленая энергия может не только возместить ущерб, нанесенный деятельностью человека, но и улучшить окружающую среду. Раньше участок был покрыт стерней, оставшейся от прекращения сельскохозяйственной деятельности, и малоценными сорняками. После строительства парка мы планируем посеять смесь специфичных для данного участка и специально отобранных специалистами трав, в том числе малиновку рваную, колокольчик раскидистый, горох луговой и клевер зигзагообразный, а остальные оставить на регенерацию. свои собственные, то есть вырасти естественным путем. Важно отметить, что по всем решениям мы консультируемся со специалистами (ботаниками, орнитологами и т. д.) и следуем их рекомендациям. В период эксплуатации парка луг будет содержаться и скашиваться в удобное для животных и птиц время, когда они не вьют гнезда и не откладывают яйца.
Жибене напоминает, что после того, как все вышеперечисленные решения будут реализованы, через год на территории будет проведено исследование биоразнообразия, чтобы оценить, как изменилась флора и фауна за время работы солнечного парка. Чтобы обеспечить качество собранных данных, исследование будет проводиться исследователями в соответствии со строгими правилами методологии исследования.
Ignitis Renewables будет применять все экологические инициативы не только в парке в Таурагском районе, но и в других своих проектах. Информация, собранная компанией «зеленой энергетики», будет свободно передаваться не только другим компаниям энергетического сектора, но также натуралистам и экологам.