Ignitis Renewables проведет редкое в Литве исследование биоразнообразия

Солнечные и ветряные электростанции окружат клеверными полями

«Мы хотим доказать, что зеленая энергия может не только возместить ущерб, нанесенный деятельностью человека, но и улучшить окружающую среду. Раньше участок был покрыт стерней, оставшейся от прекращения сельскохозяйственной деятельности, и малоценными сорняками. После строительства парка мы планируем посеять смесь специфичных для данного участка и специально отобранных специалистами трав, в том числе малиновку рваную, колокольчик раскидистый, горох луговой и клевер зигзагообразный, а остальные оставить на регенерацию. свои собственные, то есть вырасти естественным путем. Важно отметить, что по всем решениям мы консультируемся со специалистами (ботаниками, орнитологами и т. д.) и следуем их рекомендациям. В период эксплуатации парка луг будет содержаться и скашиваться в удобное для животных и птиц время, когда они не вьют гнезда и не откладывают яйца.