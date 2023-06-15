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Кончается срок выплат компенсаций за электричество, поэтому компания Ignitis призывает клиентов поменять планы на планы с более низким тарифом. Летом цены на рынке снизились, поэтому время для изменения плана сейчас благоприятное. Ignitis призывает сделать это до 29 июня, поскольку с 1 июля государство не будет компенсировать высокие тарифы.
Ignitis призывает клиентов в течение двух недель поменять план
© DELFI / Josvydas Elinskas

Те, кто не успеет сделать это до 29 июня, будут платить по полному тарифу, поскольку компенсаций в июле уже не будет. Однако компания Ignitis в одностороннем порядке снизит им тариф до 28 цт/кВт.

Представитель Ignitis Андрюс Каваляускас заметил, что те клиенты, которые подписывая договор, получили скидки, не должны будут их возвращать. Это касается тех, кто поменяет договор до 29 июня и является клиентом Ignitis не меньше 6 месяцев.

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Надо иметь в виду, что электричество сейчас стоит меньше 28 цт/кВт, поэтому клиенты могут подписать более выгодный договор. Компания предлагает фиксированные цены в размере 22-25 цт/кВт, в зависимости от количества используемого электричества.

Планы всех независимых поставщиков можно найти на сайте ГСРЭ и сравнить с помощью калькулятора тарифов.

Самый быстрый и удобный способ подписания нового договора - через систему самообслуживания компании. Можно также звонить по телефону или приехать в центр обслуживания клиентов.

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