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На прошлой неделе компания Ignitis информировала о том, что 40 000 клиентам не будет предоставлена возможность пользоваться планом без срока действия с нефиксированными ценами (речь идет только о том плане, в котором цены менялись каждых полгода). Во вторник компания уточнила, что пользователи могут выбирать другие планы, а могут не согласится с переменами, но это не означает, что цена не изменится.
Ignitis об изменении цен: несогласие потребителя не значит, что цена не изменится
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"До сих пор мы пересчитывали тариф по плану без определенного срока действия каждых полгода. Когда мы считали цену на следующее полугодие, увидели, что это будет 65 цт/кВт/ч, намного больше цены по другим планам. Чтобы предоставить клиентам возможность покупать электричество по наиболее выгодной цене, мы решили отказаться от этого плана и предложить клиентам самый дешевый на сегодняшний день вариант - около 44 цт/кВт/ч со сроком действия плана на 3 года.

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Мы еще раз приносим извинения за то, что недостаточно подробно объяснили причину изменений", – сказано в комментарии компании.

Также подчеркивается, что потребители могут выбирать и другие предложения компании, включая план, связанный с ценой на бирже, по которому цена меняется каждый месяц.

"Если клиент хочет оставить прежний план, он может это сделать. Как мы сообщали в письмах, клиент может не согласится с изменениями. Но надо понять, что несогласие изменить договор не означает, что цена не изменится. До сих пор с изменениями не согласились 8 клиентов, они будут пользоваться прежним планом, а цена будет меняться раз в полгода, как установлено в договоре, об изменении тарифа их уведомят отдельно", – сказано в пресс-релизе компании.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 5 декабря указала, что независимый поставщик не может менять договор в одностороннем порядке, а клиент может не согласится с изменениями.

По данным ГСРЭ, все условия договора остаются в силе, а это значит, что если по договору цена меняется раз в полгода, то она и изменится.

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