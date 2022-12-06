Ignitis об изменении цен: несогласие потребителя не значит, что цена не изменится

"До сих пор мы пересчитывали тариф по плану без определенного срока действия каждых полгода. Когда мы считали цену на следующее полугодие, увидели, что это будет 65 цт/кВт/ч, намного больше цены по другим планам. Чтобы предоставить клиентам возможность покупать электричество по наиболее выгодной цене, мы решили отказаться от этого плана и предложить клиентам самый дешевый на сегодняшний день вариант - около 44 цт/кВт/ч со сроком действия плана на 3 года.

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Мы еще раз приносим извинения за то, что недостаточно подробно объяснили причину изменений", – сказано в комментарии компании.

Также подчеркивается, что потребители могут выбирать и другие предложения компании, включая план, связанный с ценой на бирже, по которому цена меняется каждый месяц.

"Если клиент хочет оставить прежний план, он может это сделать. Как мы сообщали в письмах, клиент может не согласится с изменениями. Но надо понять, что несогласие изменить договор не означает, что цена не изменится. До сих пор с изменениями не согласились 8 клиентов, они будут пользоваться прежним планом, а цена будет меняться раз в полгода, как установлено в договоре, об изменении тарифа их уведомят отдельно", – сказано в пресс-релизе компании.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 5 декабря указала, что независимый поставщик не может менять договор в одностороннем порядке, а клиент может не согласится с изменениями.

По данным ГСРЭ, все условия договора остаются в силе, а это значит, что если по договору цена меняется раз в полгода, то она и изменится.