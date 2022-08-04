"Информируем, что Ignitis своим клиентам не рассылает сообщения с угрозами отключить электричество и не просит немедленно перевести деньги. Бизнес-клиентов о счетах информируют по электронной почте. Будьте бдительны, не попадитесь в сети мошенников", – предупреждает компания.