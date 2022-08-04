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Ignitis получил от бизнес клиентов информацию о том, что приходят смс-сообщения, в которых сказано, что в течение 14 часов они обязаны заплатить несколько сотен евро, в противном случае им отключат электричество. Ignitis информирует, что подобные сообщения не рассылает.
IGNITIS
IGNITIS
© DELFI / Domantas Pipas

"Информируем, что Ignitis своим клиентам не рассылает сообщения с угрозами отключить электричество и не просит немедленно перевести деньги. Бизнес-клиентов о счетах информируют по электронной почте. Будьте бдительны, не попадитесь в сети мошенников", – предупреждает компания.

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