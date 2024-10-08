Ignitis grupė предоставила Украине гуманитарную помощь на 4 млн евро

„Продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины напрямую направлены на все население страны, которое с приближением холодного сезона столкнется с перебоями в электроснабжении, отоплении и водоснабжении. За предоставленную финансовую гуманитарную помощь одна из украинских электростанций будет оснащена дополнительными 120 МВт электрогенерирующими мощностями. Она сможет производить столько электроэнергии в год, сколько будет достаточно для снабжения примерно вдвое большего количества домохозяйств, чем в Вильнюсе – около 420 тыс.“, - цитируется в сообщении глава Ignitis grupė Дарюс Майкштенас.