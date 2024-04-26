Идея Науяместиса перебралась за железную дорогу

Благодаря амбициозному плану Vilnius connect на ул. Гележинкелё и Пелесос появится зона отдыха и развлечений, зеленые зоны. Планируются пешеходные соединения между Науяместисом и Науининкай: первое – между ул. Шв. Стяпоно и Пелесос, второе – между ул. Альгирдо и Дзуку.

Науининкай находится в стратегически удобном месте: рядом со Старым городом и Науяместисом. Рядом аэропорт и железнодорожный вокзал. По новой ветке Rail Baltica из Науининкай до Каунаса можно будет доехать за 30 минут, в Ригу - за 2 ч, в Таллин - за 4 ч. В Науининкай есть чем заняться и зимой, здесь на горе Лаймиса действует центр зимних видов спорта "Лепкальнис".