Первый магазин сети MERE открылся на проспекте Саванорю. Магазин открылся тихо, без помпезных реклам и праздника.
"Вильнюсский муниципалитет выдал компании ЗАО Valientė, которой принадлежит магазин Mere, лицензии на торговлю табаком и алкоголем и разрешение на размещение внешней рекламы. Перед выдачей лицензий муниципалитет обратился в государственные учреждения с просьбой представить список действующих санкций и ограничений. Данных о действующих ограничениях на данный момент нет, поэтому не было юридических оснований для отказа в лицензии. Все остальные требования к торговле решают государственные учреждения", – указал муниципалитет порталу MadeinVilnius.lt.
Магазин привлекает покупателей низкими ценами, отмечает, что покупатель платит за товар, а не за известный бренд. В магазине есть практически все: продукты, товары домашнего обихода и гигиенические товары.
Муниципалитет не располагает данными о том, намерена ли сеть расширяться в столице – заявлений на строительство не поступало. Возможно, владельцы магазина оценят торговлю в столице и потом будут принимать решения.
Всего в Литве есть 19 магазинов этой сети, лишь один из них - в столице. Первый магазин MERE был открыт в Литве в 2019 году. Магазины этой сети есть также в Польше, Латвии и Германии.
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