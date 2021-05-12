aA
Не действующая 10 лет Игналинская АЭС (ИАЭС) завершила строительство хранилища для отходов низкой радиоактивности (проект B19).
ИАЭС завершила строительство хранилища для низкоактивных отходов
© DELFI / Andrius Ufartas

В ближайшее время планируется получить разрешение Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики на загрузку в него отходов. В хранилище планируется разместить 60 тыс. кубометров отходов.

Хранилище будет использоваться 30 лет. После его закрытия 30 лет будет продолжаться активный надзор за ним и еще 70 лет - пассивный надзор. После территорию можно будет использовать без каких-либо ограничений.

Такие хранилища уже действуют на атомных станциях в Швеции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

На первом блоке закрытой Игналинской АЭС не осталось ядерного топлива (7)

На первом блоке не работающей Игналинской АЭС (ИАСЭ) в...

TOP новостей

Литва готовится к защите на случай ядерной аварии: учения еще на начались, но главная проблема уже налицо (54)

В среду после обеда в Литве включат сирены – это будет...

Премьер Литвы: к концу учебного года ситуация во всех муниципалитетах ухудшится (6)

Из списка самоуправлений Литвы, в которых могут...

Больше половины жителей Литвы покупают недвижимость за свои сбережения (85)

В Литве на рынке недвижимости наблюдается необычная...

Евгений, Попутчики Попутчики Евгений, Попутчики

Шяуляй - Минск: по пути с переводчиком из Литвы в Беларусь, где пригодился и литовский (24)

Новым попутчиком Delfi стал уроженец Шяуляй – Евгений...

Коронавирус в Литве: 1230 новых случаев, скончались 3 человека (7)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1230 новых...