ИАЭС завершила строительство хранилища для низкоактивных отходов

В ближайшее время планируется получить разрешение Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики на загрузку в него отходов. В хранилище планируется разместить 60 тыс. кубометров отходов.

Хранилище будет использоваться 30 лет. После его закрытия 30 лет будет продолжаться активный надзор за ним и еще 70 лет - пассивный надзор. После территорию можно будет использовать без каких-либо ограничений.

Такие хранилища уже действуют на атомных станциях в Швеции.