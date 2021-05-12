ИАЭС завершила строительство хранилища для низкоактивных отходов

В ближайшее время планируется получить разрешение Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики на загрузку в него отходов. В хранилище планируется разместить 60 тыс. кубометров отходов.
Хранилище будет использоваться 30 лет. После его закрытия 30 лет будет продолжаться активный надзор за ним и еще 70 лет - пассивный надзор. После территорию можно будет использовать без каких-либо ограничений.
Такие хранилища уже действуют на атомных станциях в Швеции.
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