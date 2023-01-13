ИАЭС: неиспользованное ядерное топливо безопасно отправлено в хранилище

По словам представителей ИАЭС, оно будет храниться в восьми специальных металлических складах-контейнерах длиной 10,375 м и диаметром 0,67 м, каждый из которых с топливом весит около 4 тонн, сообщается в пресс-релизе.
Последний – 190-й – контейнер с ОЯТ был отправлен во ВХОЯТ в 21 апреля 2022 г.
В пресс-релизе отмечается, что после удаления всех ядерных (делимых) материалов из блоков, ИАЭС сможет получить лицензию Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики на снятие с эксплуатации и провести комплекс сложных работ, связанных с выводом из эксплуатации и демонтажем реакторных систем.
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