На этой неделе ИАЭС объявила о проведении рыночных консультаций по разработке концепции окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива и долгоживущих радиоактивных отходов путем их размещения в глубинном хранилище, оборудованном в глиназемах.
Планируется, что на подготовку концепции уйдет около года.
По сообщению ИАЭС, позже будет объявлен конкурс, победитель которого должен будет оценить пригодность потенциальных пластов глины в Литве, подготовить критерии, по которым будут оцениваться радиоактивные отходы и как они будут транспортироваться.
Победитель также должен будет предусмотреть технологии обработки и размещения отходов, проанализировать контейнеры, в которых будут храниться отходы, и подготовить общий план и бюджет.
Литва планирует построить во второй половине этого века глубинное хранилище миллиардной стоимости, в котором будут храниться отработанное ядерное топливо, металлические конструкции реакторов, детали тепловыделяющих сборок и другие отходы.
Подсчитано, что только строительство могильника обойдется в 1 миллиард – еще 900 млн евро за его использование. Кроме того, сотни миллионов евро потребуются для выбора площадки для подземной лаборатории, утверждения площадки для могильника и проектирования объекта.
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