Хуже только в Испании: засуха и низкие закупочные цены бьют по литовскому производителю зерна

В свою очередь Комитет Сейма по делам села (КДС) намерен обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) относительно последствий засухи.

По данным Гидрометеорологической службы Литвы, май был засушливым, выпало в среднем 16 мм осадков. Сухая и солнечная погода преобладает и в июне, прогноз на ближайшую неделю также не обещает дождей.

Председатель КДС Викторас Пранцкетис вспоминает, что засуха подобного масштаба была зафиксирована в 1992 году.

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"Тогда шел дождь, кажется, 17 апреля, а потом 11 июля покропило. Даже некоторые кустарники тогда сбросили листву, вся трава была совершенно сухая", — рассказал депутат агентству ELTA.

По его словам, если засушливая погода сохранится, фермеры планируют собрать почти на треть меньше зерна.

"Я разговаривал с фермерами, они планируют, что более 30 проц. урожая не получат – с точки зрения посевов, что стандартно. 30 проц. это большая цифра", – сказал политик.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас говорит, что уже "очевидно", что урожай зерна и рапса – основных сегментов сельского хозяйства страны – будет ниже.

"Что наиважнейшее для Литвы, что приносит фермерам наибольший доход и где мы многого добились, — это растениеводство, в частности, производство зерна и рапса. С учетом того, сколько осадков выпало в Литве за последние полтора месяца и глядя на прогнозы на следующую неделю, в ключевой момент влаги очень не хватает", — сказал Т. Повилаускас агентству ELTA.

Председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас утверждает, что этот год будет трудным для фермеров и хуже, чем 2022 год. По его словам, несмотря на то что реальный ущерб от засухи пока не ощущается, он неизбежен.

"Мы еще не ощутили этого. Последствия почувствуем, когда соберем урожай и займемся его реализацией. Сейчас можно только гадать, каковы будут убытки из-за засухи. А то, что они будут, неизбежно", – сказал А. Мацияускас.

И он, и Т. Повилаускас отмечают, что биржевые закупочные цены на зерно сейчас значительно ниже.

Т. Повилаускас подчеркнул, что условия в Литве исключительно неблагоприятны: осадков на крупнейших рынках – Германии, Франции, а также Румынии, Болгарии – якобы достаточно, а зерно дешевое.

"Там условия хорошие, поэтому в принципе получается, что положение наших фермеров – самое неблагоприятное, когда и цены низкие, и естественные погодные условия в странах Балтии, наверное, наихудшие в Европе. Хуже, возможно, только в Испании", — размышлял аналитик.

На заседании КДС в среду обсуждалась возможность обращения в ЕК за помощью в связи с последствиями засухи. По словам В. Пранцкетиса, парламентарии готовят обращение к еврокомиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому и уже разработан проект обращения.