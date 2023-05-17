Хорошие новости для потребителей: снизятся цены на электричество для общественных поставок

"ГСРЭ 15 мая утвердила цену общественных поставок для бытовых потребителей – 22,26 цт/кВт/ч, она будет действовать во второй половине 2023 г. Это средняя цена, Ignitis еще ее дополнит", –сказал председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс.

"Как мы видим, компенсаций на электричество, скорее всего, не потребуется", – прибавил он.

По словам Поцюса, утвержденная цена примерно такая, какую сейчас установили независимые поставщики.

Напомним, что в марте-июне тариф на поставки по плану "Стандартный" при одной зоне составляет 28 цт/кВт/ч (с НДС), а в первом квартале цена была 56,5 цт/кВт/ч (с НДС), поэтому требовалась компенсация.

Сейчас общественными поставками пользуются 460 000 клиентов третьего этапа либерализации рынка электроэнергии.

Компания Ignitis сказала Delfi, что после утверждения ГСРЭ новых цен, цена общественных поставок снизится на 19%, или на 5 цт/кВт/ч.

"Значит, среднестатистический потребитель, который расходует в среднем 78 кВт/ч в месяц, будет платить на 4 евро меньше", – сказала представитель Ignitis Лаура Беганскене.

По ее словам, конкретные цены правление Ignitis планирует утвердить на этой неделе. А ГСРЭ проверит их и утвердит до конца мая. Новые тарифы будут действовать с 1 июля.

Поцюс сказал, что бытовым потребителям газа, возможно, потребуется компенсация.

"Что касается газа, сейчас тариф составляет – 96 центов, это средний тариф, включая постоянную его часть с компенсацией. По предварительным подсчетам, жители, которые используют газ для отопления домов, будут платить 1,57 евро. Очевидно, что в этом случае жителям потребуется компенсация", – сказал Поцюс.

По данным Ignitis, сейчас жители, использующие газ для приготовления пищи без компенсации платят 2,39, а с компенсацией 1,40 евро за куб. м (плюс 56 центов - абонентская плата). Жители, которые отапливаются газом, платят соответственно: 1,91, 0,92 евро за куб. м (вторая цифра с компенсацией) и 3,99 евро - абонентскую плату.