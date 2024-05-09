Хорошие новости для части потребителей: цена продолжает снижаться

Можно надеяться, что соответственно снизится и окончательный тариф для бытовых потребителей. Этот вопрос будет решаться позже.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 9 мая утвердила цены на общественные поставки для крупнейшего поставщика электричества Ignitis на второе полугодие 2024 года.

Эти цены будут действовать для потребителей третьего этапа либерализации, которые до сих пор не выбрали поставщика, – они используют меньше 1000 кВт/ч в год.

Цена для потребителей, которые получают электричество через сети среднего напряжения, в июле с НДС составит 12,544 центов за кВт/ч с НДС (на 1,757 центов, или на 12,28% меньше, чем сейчас). Для потребителей, пользующихся сетями низкого напряжения, цена составит 19,221 центов с НДС (на 1,757 центов, на 8,37% ниже).