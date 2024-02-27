Hoptrans projects в одностороннем порядке расторгла договор с компанией, включенной в санкционный список США

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„LTG Cargo“
„LTG Cargo“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Hoptrans grupė сообщает, что после того, как 23 февраля Минфин США включил российскую транспортную компанию TransContainer в список подсанкционных компаний, компания группы Hoptrans projects в одностороннем порядке прекращает договорные отношения с TransContainer по обслуживанию грузов, перевозимых транзитом через территорию Литвы.

Перевозку вагонов TransContainer транзитом через территорию Литвы осуществляет литовская железнодорожная компания АB LTG Cargo.

Этим российским и литовским компаниям в течение срока действия договора Hoptrans projects оказывала посреднические услуги – создала возможность компании TransContainer производить расчеты с Литовской железной дорогой за использование литовской железнодорожной инфраструктуры.

Такие грузоперевозки осуществляются и контролируются Литовскими железными дорогами в соответствии с действующим санкционным регулированием Европейского союза, США, Организации Объединенных Наций и Великобритании.

У остальных компаний группы Hoptrans никаких иных договорных отношений с TransContainer не было.

TransContainer в настоящее время не включена в европейские и литовские списки подсанкционных предприятий.

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