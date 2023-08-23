H&M отзывает с рынка опасный товар: просит вернуть как можно скорее

В браслете, как выяснилось, содержится слишком большое количество свинца, поэтому был нарушен регламент REACH. Слишком большое количество свинца в изделиях представляет угрозу для здоровья людей и окружающей среды. Браслет продавали в мужском отделе магазинов H&M и на сайте hm.com с 28 декабря 2022 до 11 июля 2023 года.