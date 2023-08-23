23 августа 2023 г. 15:38

H&M отзывает с рынка опасный товар: просит вернуть как можно скорее

 
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H&M
H&M
ФОТО: Shutterstock
ЗАО Hennes&Mauritz H&M информировало Государственную службу по защите прав потребителей о том, что отзывает с рынка браслет из бусин (номер изделия 1163609).

В браслете, как выяснилось, содержится слишком большое количество свинца, поэтому был нарушен регламент REACH. Слишком большое количество свинца в изделиях представляет угрозу для здоровья людей и окружающей среды. Браслет продавали в мужском отделе магазинов H&M и на сайте hm.com с 28 декабря 2022 до 11 июля 2023 года.

„H&M“ atšaukia pavojingą prekę

Клиентов просят не использовать это украшение и вернуть его в ближайший магазин H&M. Чек показывать не надо. H&M указала, что несчастных случаев не было зафиксировано.

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