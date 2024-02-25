Хлеб можно продавать в течение двух дней после минимального срока годности

Как сообщили в Государственной продовольственно-ветеринарной службе Литвы (ГПВС), реализация указанных продуктов питания может осуществляться не более 45 календарных дней, а реализация такой продукции, как хлеб, может продолжаться не более 2 дней.
"Такие продукты питания могут быть проданы конечному потребителю только после того, как продавец оценит индивидуальные особенности таких продуктов питания, реальную возможность для потребителя употреблять их безопасно и в соответствии с рекомендациями, в течение определенного срока, установленного продавцом, но срок реализации таких продуктов питания не превышает 45 календарных дней", - пояснили в ГПВС.
"После истечения минимального срока годности хлеба, кондитерских изделий, растительных жиров (маргарина), указанного на упаковке или этикетке под биркой "Годен до...", их реализация может осуществляться не более 2 календарных дней", - отмечается в комментарии.
Служба также постановила, что продукты животного происхождения, которые безопасны и пригодны для употребления после минимального срока годности, могут продаваться не более 10 дней.
"После истечения минимального срока годности продуктов животного происхождения, указанного на упаковке или этикетке "Годен до...", они еще могут быть реализованы в течение не более 10 календарных дней", - сказали в ГПВС.
"Тем не менее, продавцы должны установить конкретный срок реализации просроченных продуктов питания, не превышающий вышеуказанные сроки, с учетом требований и сроков, установленных Государственной продовольственно-ветеринарной службой и после оценки индивидуальных особенностей этого продукта питания и реальной возможности для потребителя безопасно его употреблять", - прокомментировали в службе и отметили, что ответственность за безопасность и качество такой еды несет продавец.
В конце ноября Сейм принял поправки к Закону о продуктах питания, которые предусматривают, что продукты питания, безопасные и пригодные к употреблению, могут продаваться после истечения минимального срока годности. Поправки вступили в силу в 1 января 2024 года.
Также разрешено потребителям покупать и употреблять безопасные продукты дольше указанного срока годности, тем самым сокращая количество пищевых отходов, образующихся в розничной торговле.
С нового года потребителям рекомендуется употреблять безопасные и высококачественные продукты питания с маркировкой "Годен до...", несмотря на то, что наиболее благоприятный срок их употребления закончился, тем самым изменяя негативные социальные нормы в отношении этих продуктов питания и повышая интерес к продуктам питания с этикетками "Годен до..." и "Употребить до...".
Подсчитано, что экономическая выгода от поправки к Закону о продовольствии может достичь 147,6 млн евро в год.