Хитрости работодателей лишают дара речи: что надо знать при подписании или расторжении договора

Реальные примеры: пустой лист стал поводом для увольнения
По словам представителя ГИТ Евы Пиличаускайте-Дульке, расторгая трудовые договоры с работниками, работодатели не всегда ведут себя честно и иногда нарушают Трудовой кодекс (ТК).
"В делах, касающихся признания увольнения незаконным, неоднократно устанавливали, что работодатели не руководствуются 1 ч. 55 ст. ТК. "Расторжение трудового соглашения по инициативе работника без серьезных причин", т.е. по этой статье работник может уволиться только по собственному желанию.
Ситуации бывают разными, иногда работник случайно узнает о расторжении договора, через какое-то время, например, находясь в отпуске или на больничном. Работник утверждает, что не подавал заявление об увольнении, а потом выясняется, что при заключении трудового соглашения он вместе с другими документами поставил свою подпись на документе об увольнении "по собственному желанию", работодатель потом только вписал дату", – привела пример юрист ГИТ.
Итак, первый совет работникам - не подписывать заготовленные формы и пустые документы, подписывать документы можно, только если вы ознакомились с их содержанием.
Мнимое сокращение штатов – незаконно
По словам Пиличаускайте-Дульке, одно из оснований для расторжения договора по инициативе работодателя - это сокращение штатных единиц по разным причинам. Увольнять по этой причине можно только в том случае, если изменение рабочего режима реальное.
"Бывают случаи, когда проводят фиктивное сокращение штата, – увольняют работника, а на его место принимают другого или работодатель размещает объявление о вакансии на эту должность. В таком случае работник, если он подозревает, что увольнение было нелегальным, может обращаться в ГИТ в комиссию по спорам", – заметила специалист.
Когда у работодателя есть законное право на расторжение договора? По словам Пиличаускайте-Дульке, перед расторжением договора, у работодателя должны быть основания для этого. Особенно важно знать, например, что частые болезни работника или его возраста не являются основанием для увольнения, расторгнуть договор с таким работником можно только на общих условиях, утвержденных в ТК.
Размер выходного пособия: сколько выплачивают в разных случаях
Сроки уведомления об увольнении и размер выходного пособия зависит от оснований расторжения договора, продолжительности трудовых отношений и др.
"Например, если договор расторгнут "по собственному желанию работника" (55 ст. ТК), выходное пособие не полагается, но если "по собственному желанию, но по серьезной причине" 56 ст. ТК, тогда полагается пособие в размере одной/двух средних зарплат (зависит от продолжительности трудовых отношений).
При расторжении соглашения по обоюдному согласию сторон (54 ст. ТК) стороны могут договариваться о пособии. Часто задают вопрос – "о каком максимальном пособии можно договориться?" Тут нет ограничений на законодательном уровне, поэтому все в руках сторон. Однако в бюджетных муниципальных и государственных учреждениях, в таких случаях обращаются в учреждение, которое возглавляет компанию", – объяснила порядок Пиличаускайте-Дульке.
Увольнение должно быть по собственному желанию
Что делать, если человека вынуждают уйти "по собственному желанию", когда он этого не хочет? По словам Пиличаускайте-Дульке, при увольнении "по собственному желанию" или "по обоюдному согласию сторон" должна быть выражена воля работника, а не работодателя.
"Работник сам безо всякого давления из вне должен хотеть расторгнуть трудовой договор. Любое давление рассматривается, как вмешательство работодателя в формирование воли работника. У работодателя нет права оказывать какое-либо влияние на работника, чтобы заставить его уйти с работы по 55 ст. ТК или по обоюдному согласию сторон" (54 ст.), - заметила юрист.
Если на работника оказывают давление, он может обратиться в ГИТ с жалобой на психологическое насилие. Если работник после беседы с работодателем написал заявление об уходе по собственному желанию, то не позже чем через 3 рабочих дня он может отозвать свое заявление (за исключением случаев, когда договор уже расторгнут. В последнем случае договор может быть возобновлен только с согласия работодателя.
Увольнение в отпуске возможно
Бывают случаи, когда работодатель решает уволить работника по его вине (58 ст. ТК), если тот не соглашается уйти с работы "по собственному желанию" или "обоюдному решению сторон".
"В таком случае работник может обращаться в Комиссию по спорам, чтобы увольнение признали незаконным. В таком случае работодателю придется доказать вину работника. Законность увольнения оценит Комиссия по спорам", – рассказала Пиличаускайте-Дульке.
Если на момент истечения срока действия договора работник находится на больничном или в отпуске, то день окончания действия договора переносят на конец отпуска или болезни. В таком случае человека увольняют с первого рабочего дня после больничного или отпуска. Однако, согласно 6 ч. 65 ст. ТК, есть случаи, когда эта дата не переносится до конца отпуска или больничного, это случаи, когда договор расторгают по обоюдному согласию; по инициативе работника; по истечении срока действия договора с установленным сроком.
Уведомление должно быть письменным
Если в соответствии с ТК и другими законами работодатель обязан уведомить работника о расторжении договора, то должно быть письменное уведомление. Работодатель теоретически может вручит работнику уведомление о расторжении соглашения на основе причин, указанных в 57 ст. ТК и в то время, когда работник находится в отпуске, но работник не обязан его принимать. Также работник не обязан приезжать на работу и подписывать документы, если он находится в отпуске или на больничном. В соответствии со 2 ч. 25 ст. ТК работник должен поставить свою подпись под уведомлением об увольнении, подтвердить, что был информирован.
Если работодатель не получит такое подтверждение, то ему придется ждать появления работника на работе. Процедура увольнения, утвержденная в 57 ст. ТК не может быть нарушена. Если будут нарушения, работник может обращаться в Комиссию по спорам.
"Кроме того, согласно 3 ч. 61 ст. с работниками, воспитывающими ребенка до трех лет, не может быть расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя, если не было вины работника, за исключением случаев, когда договор расторгается, потому что работник не согласен с продолжением трудовых отношений в случае передачи или продажи бизнеса или если суд принимает такое решение. Трудовой договор с человеком, воспитывающим ребенка до 3 лет, может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. Стороны могут договариваться о выплате выходного пособия", – сказала собеседница.
ГИТ подготовила памятку для работников, в которой указаны основания для увольнения, сроки уведомления об увольнении и возможные выходные подобия.