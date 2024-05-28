Хитрости работодателей лишают дара речи: что надо знать при подписании или расторжении договора

Если в соответствии с ТК и другими законами работодатель обязан уведомить работника о расторжении договора, то должно быть письменное уведомление. Работодатель теоретически может вручит работнику уведомление о расторжении соглашения на основе причин, указанных в 57 ст. ТК и в то время, когда работник находится в отпуске, но работник не обязан его принимать. Также работник не обязан приезжать на работу и подписывать документы, если он находится в отпуске или на больничном. В соответствии со 2 ч. 25 ст. ТК работник должен поставить свою подпись под уведомлением об увольнении, подтвердить, что был информирован.