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Hidrosta, занимающаяся строительством водных сооружений, объявляет об увольнении 24 работников. Об этом 11 мая сообщила Служба занятости.
Hidrosta намерена уволить 24 работника
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Согласно реестру юридических лиц, компания, работающая в Пренай, была создана в 1994 году. Hidrosta имеет 19 акционеров, физических лиц.

В 2022 г. Hidrosta получила 928 тыс. евро дохода, понесла убытки в размере 217 тыс. евро.

По данным "Содры", на 12 мая в компании работало 35 сотрудников, которым средняя выплаченная в марте зарплата составила 1375,24 евро (около 912 евро "на руки").

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