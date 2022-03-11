aA
Компания Helisota, предоставляющая услуги по техобслуживанию и ремонту, 11 марта сообщила, что останавливает ремонт российских вертолетов.
Helisota останавливает ремонт российских вертолетов
© Sauliaus Žiūros nuotrauka

"Мы останавливаем предоставление услуг по ремонту российских вертолетов в Литве. Сейчас завершаем ранее заказанные работы. Клиентов из России у нас никогда не было", – отмечает глава Helisota Гинтарас Юкнявичюс.

"Мы не можем не выполнить взятые на себя обязательства перед долгосрочными клиентами, поэтому завершим начатые работы, передадим вертолеты заказчикам. Ничего дополнительно для выполнения заказов по договорам приобретать не требуется. Однако компания больше не будет предоставлять услуги по ремонту и присмотру за российскими вертолетами", – сказал он.

Статьи по теме:
"Давайте отпразднуем свободу, помогая народу Украины": премьер Литвы поздравила с Днем независимости и по-русски  (2)
Эксперт: РФ нарушает главное правило войны - не убивать гражданских  (7)

Компания продолжит предоставление услуг владельцам вертолетов Airbus и Robinson. По словам Юкнявичюса, решение было принято как реакция на начатую Россией войну в Украине.

"МЫ, Helisota, поддерживаем санкции в отношении России, поэтому считаем, что отказ от предоставления услуг по ремонту российских вертолетов - верный шаг. Мы поддерживаем Украину и ее жителей в борьбе с нашу общую свободу и независимость, – сказал он.

24 февраля Россия напала на Украину, литовский бизнес оказывает помощь Украине. В знак солидарности бизнес сообщил об отказе от российской продукции и отказался от деятельности на территории этой страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Žinių radijas

Ko vertas Putino atominis šantažas?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Rusijos propagandos „apnuodyta“ Italija pagaliau atsimerkė: meilę Putinui ir rusiškai kultūrai pakeitė pasidygėjimas

Verslas Plius Lucca de Paoli, Jonathan Browning

Tragiška Londono finansų įmonės lemtis: iš pradžių dalijo „auksines vizas“, vėliau teko atremti įniršusių kinų puolimą

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kariauja ukrainiečiai ir jų priešai: kokie kare naudojami tankai, pėstininkų kovos mašinos ir užtvaros

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Putinas pradeda nuo to, kuo Hitleris baigė: Kremlius net nesuvokia, kokį fašizmą Rusijoje augina

Delfi Plius Viktorija Armonienė, Kitokie Žmonės

Putino „taikinys nr.1“: dar prieš karą Zelenskio gyvenimo istorija jau buvo verta knygos

Delfi Plius Jurgita Vaskel

Kokosų pieno sriuba su daržovėmis ir vištiena: vos per 20 minučių – azijietiškas skonis

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Dirbtinis intelektas „filmuotuose“ vaizduose: ar dar įmanoma atskirti tikrovę nuo klastotės?

Delfi Plius Sniego pilys

Už jo galvą Hitleris žadėjo daug pinigų: asmeninis Stalino ekstrasensas išpranašavo daug nelaimių, bet tik vienai užkirto kelią

Статьи по теме:

Профессор: пока цена войны для России не столь велика, чтобы она стала что-то менять

В четверг в Турции состоялась встреча министров...

На полный бак не хватит и 100 евро: в Польше покупать горючее тоже невыгодно

На полный бак горючего 100 евро сейчас может не хватить....

Bellingcat: Россия через неделю попытается "заморозить" войну в Украине

Через 7-10 дней Россия попытается "заморозить" войну в...

Президент Литвы на Совете глав Европы поднимет вопросы евроинтеграции Украины, санкций против России

Президент Литвы Гитанас Науседа на начавшейся в...

TOP новостей

Sprogimai Dnipre Karas Ukrainoje, Lucke nugriaudėjo galingi sprogimai GeneralStaff.ua nuotr.

Война в Украине. Россия нанесла удары по Луцку и Ивано-Франковску и Днепру, Путин зовет наёмников из Ближнего Востока

Третью неделею на территории Украины продолжаются...

Seimo nariai išvyko į kariaujančią Ukrainą Seimo nariai išvyko į kariaujančią Ukrainą Seimo nariai išvyko į kariaujančią Ukrainą

Некоторые депутаты литовского парламента встретили 11 марта в Украине

Несколько депутатов литовского парламента 11 марта...

"Давайте отпразднуем свободу, помогая народу Украины": премьер Литвы поздравила с Днем независимости и по-русски (2)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните записала поздравление...

В столице Литвы проходит шествие с флагами Литвы и Украины Прямая трансляция  (6)

В столице Литвы проходит шествие "Путем восстановления...

Спикер парламента Литвы: сегодня все мы - украинцы

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен ,...