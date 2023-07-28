Хаос в междугородних автобусах: пассажиры сидят на полу, водители рискуют штрафами

Реформа была запущена для блага пассажиров. Министерство транспорта и коммуникаций сообщало, что улучшится качество предоставляемых услуг, а на автобусах можно будет доехать до всех регионов Литвы. Но на деле оказалось с точностью до наоборот – с 1 июля пассажиры сталкиваются с серьезными неудобствами.
Габия из Вильнюса недавно поехала на автобусе в родной город Утену, но столкнулась с настоящим хаосом уже на автовокзале.
"В пятницу мне не удалось купить билет на ближайший автобус, прежде такого не было. Я купила на следующий, людей было столько, что не все желающие смогли уехать. В то время это уже был последний рейс, следовавший в Зарасай, желающим попасть туда пришлось сидеть на полу, по правилам этого делать нельзя. Но не все водители берут "лишних" пассажиров, поскольку опасаются штрафов", – рассказала Габия.
То же самое, по ее словам, происходит и на других рейсах. Ее двоюродная сестра рассказывала, как женщина, которая ехала из Купишкиса в Вильнюс, уговорила взять ее, хотя бмест больше не было, ссылаясь на то, что едет к врачу, а следующего визита, если она не приедет, ждать придется очень долго.
Такие ситуации после 1 июля 2023 года стали встречаться все чаще. Это связано с проведенной реформой - перевозчики не могут возить пассажиров на автобусах старше 14 лет. Из-за нехватки автобусов, отвечающих этим требованиям, сократилось количество рейсов и перевозчиков.
Президент Литовской ассоциации перевозчиков пассажиров, Гинтарас Накутис сказал Delfi, что на некоторых направлениях действительно царит хаос.
"То же самое было во время ковида: тогда автобусы брали лишь половину возможного числа пассажиров, водители не могли брать больше, но рисковали. Как не взять, если люди стоят и ждут последний автобус, а людей собралось больше, чем он вмещает. Но если дорога дальняя, он не возьмет больше, чем полагается. Это вопрос ответственности водителя", – сказал он, заметив, что хаос царит на некоторых направлениях из-за отмены маршрутов.
"Не осталось некоторых маршрутов в Зарасай и Утену, есть и другие похожие маршруты, где обычно бывает немного пассажиров", – прибавил собеседник.
По данным ЛАБТ, с 1 июля 2023 г. существует 230 маршрутов, которые обслуживают 28 перевозчиков (в начале года было 252 маршрута и 33 перевозчика).
По словам Накутиса, до пандемии в 2019 г. было 360 маршрутов и 43 перевозчика. Перемены, по его словам, зависят от нескольких причин: убыточная деятельность и нехватка транспорта, отвечающего новым требованиям (перевозчикам дали слишком мало времени для подготовки к новым правилам - всего 18 месяцев). Перевозчики боялись делать большие инвестиции, поскольку не были уверены в окупаемости услуги. Плюс - свое дело сделала пандемия: тогда людям рекомендовали не пользоваться общественным транспортом, вот и ездят на своих машинах.
ЛАБТ отмечает, что о хаосе на некоторых маршрутах ей известно, но действовать должны сами муниципалитеты, поскольку не хватает местного транспорта.
Кроме того, по данным ЛАБТ, решать проблему сложно, поскольку нет возможности менять расписания автобусов (перевозчики обязались с 1 июля 2023 года 18 месяцев продолжать предоставление услуг на подтвержденных маршрутах).
Надеются, что ситуацию исправил бы приход на рынок новых перевозчиков. Но их пока нет.