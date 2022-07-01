Хаос в аэропортах не обошел стороной и Литву: фиксируют массовое опоздание самолетов

Читатель Delfi Марюс рассказал, что 30 июня в 13 ч. должен был вылететь из Вильнюса в Берлин, вылет откладывали дважды до 14.30. По его словам, то же самое было и с другими рейсами.

"Можно сказать, что опаздывают все рейсы. Постоянно слышатся сообщения о том, что откладывается вылет. В зале ожидания много людей, такого хаоса я еще не видел. Ситуация не очень контролируется", – писал Марюс.

Он поделился фотографией, на которой видно, что отложен вылет в Берлин, Хельсинки, Франкфурт. По расписанию опаздывают почти все рейсы.

ВРИО глава Литовских аэропортов Стиклюнас сказал, что количество пассажиров во всех трех аэропортах Литвы практически вернулось на допандемический уровень (в июне было больше 0,5 млн. пассажиров).

"Естественно, что стало больше рейсов, больше отзывают", – сказал он, заметив, что ситуация похожа на 2019 год, только немного лучше.

По словам Стиклюнаса, нынешние забастовки в аэропортах - не новые вызовы. Забастовки были и до пандемии.

"Люди забыли, что вылеты могут опаздывать", – сказал он.

По словам Стиклюнаса, в Литве ситуация не столь драматична, как в других городах Европы. Литовские аэропорты справляются с потоком пассажиров.

"Не справляются те, кто не нанял больше работников", - сказал он.