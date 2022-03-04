aA
Во время российско-украинской войны хакеры стали атаковать литовские средства массовой информации (СМИ). Об атаке сообщил портал lrytas.lt.
Хакеры атакуют литовские средства массовой информации
© Augustas Didžgalvis

"Портал lrytas.lt зафиксировал две кибератаки из Беларуси. Это были DDoS-атаки (distributed denial of service), искусственно был увеличен поток подключений к порталу в надежде, что он не выдержит нагрузки и станет недоступен", – пишет lrytas.lt.

По данным главы отдела ИТ lrytas.lt Гедрюса Квакшиса, поток пришел из сети белорусской телекоммуникационной компании Beltelecom (Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kovoja ukrainiečiai ir jų priešai: bendram išprusimui apie kare naudojamus ginklus

Delfi Plius Sniego pilys

Stalino palikuonys: kad senelis buvo tironas, amerikietė anūkė sužinojo mokykloje, o jo proanūkis domisi diktatoriaus sūnaus mirtimi

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Neįstrigti sąstingyje: verslai laužo galvas, kaip priminti apie save neužrūstinant pikto ir įsitempusio kliento

Delfi Plius Dalia Daškevičiūtė

Psichologė: panikos sėjimas sklinda daugiausia iš Rusijos pusės, todėl nevalgykime to, kuo mus šeria

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vienam ženklui kovą numatomi pokyčiai: tai laikotarpis, kai reikės padaryti teisingus sprendimus

Delfi Plius Ieva Jazavitienė

Kaip tvarkytis asmeninius finansus šiuo nestabiliu metu?

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Ukrainos miestas, kurio Putinas ypatingai nekenčia, tapo pasipriešinimo okupantui pavyzdžiu

Delfi Plius Petras Grigalis

Kiek Rusijos biudžetui gali kainuoti viena karo diena?

Delfi Plius Edita Rouge

Manipuliacinės technikos, kurias prieš jus naudoja destruktyvios asmenybės: kaip atpažinti ir kokiais atvejais nutraukti bendravimą?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės kovo horoskopas: kai kam šis mėnuo bus ypatingas

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po visą Lietuvą sukrėtusio mįslingo merginos dingimo – žudiką demaskavusi ypatinga teisėsaugos operacija

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vienas ženklas vasarį bus populiarumo viršūnėje: į visus klausimus lengvai rasite atsakymus

Статьи по теме:

Премьер Литвы об обстреле Запорожской АЭС: для путинской рати нет никаких границ

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

В России блокируют DW, BBC, "Радио Свобода", "Медузу", Facebook

У части пользователей РФ недоступны сайты Deutsche Welle ,...

Великобритания призывает к проведению внеочередного заседания Совбеза ООН

Россия ведет войну в Украине, начатую 24 февраля по...

Зеленский: если Украина падет, следующими будут страны Балтии (68)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг...

TOP новостей

Gaisras Ukrainos AE Karas Ukrainoje

Война в Украине. Российские военные обстреляли Запорожскую АЭС и захватили ее

Война в Украине продолжается уже девятый день....

Американский чиновник: Россия больше не притворяется – она может добиваться не только контроля над Украиной

Виды уничтожаемых и разрушаемых украинских городов...

Для жителей Литвы - сайт LT72 с полной информацией о подготовке к чрезвычайным ситуациям

Сайт www.LT72.lt создан с целью подготовки жителей Литвы к...

Экономист рассказал о важном переломе: реальное влияние санкций серьезнее, чем предполагалось

В четверг поздно вечером правительство США ввело...

Специальный эфир Delfi с участием спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен

Война в Украине продолжается больше недели. Боевые...