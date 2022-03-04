Хакеры атакуют литовские средства массовой информации

"Портал lrytas.lt зафиксировал две кибератаки из Беларуси. Это были DDoS-атаки (distributed denial of service), искусственно был увеличен поток подключений к порталу в надежде, что он не выдержит нагрузки и станет недоступен", – пишет lrytas.lt.
По данным главы отдела ИТ lrytas.lt Гедрюса Квакшиса, поток пришел из сети белорусской телекоммуникационной компании Beltelecom (Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom).
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