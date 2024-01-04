ГСРЭ утвердит график погашения переплаты ESO – предлагается начать с апреля

Окончательный график будет представлен на заседании регулятора в четверг днем. Для бытовых пользователей срок сокращается до 2 лет и 3 месяцев.
Проведя в декабре общественные консультации, до Нового года согласовав сроки с ESO и заинтересованными группами, ГСРЭ на совещании предложит одновременно начать возвращать переплату бытовым и не бытовым потребителям, но жителям вернуть ее гораздо быстрее.
Согласно новому плану, с апреля начнут возвращать 51 млн. евро жителям и около 100 млн. евро юридическим лицам.
Как указывает ГСРЭ, переплату будут возвращать с большей интенсивностью в 2024-2026 годах, вернув все бытовым потребителям и 2,4 млн. евро не бытовым потребителям.
В дальнейшем, до 2031 года, ESO будет ежегодно выделять на это по 18 млн. евро.
Ранее совет предлагал, в первую очередь, в течение 2,5 лет рассчитаться только с бытовыми потребителями, позже – еще в течение 5 лет – с не бытовыми.
ESO вернет переплату за счет снижения тарифа распределения.
График согласован таким образом, чтобы компания могла реализовать свой 10-летний инвестиционный план (инвестировать 665 млн. евро в реконструкцию сети) и поддерживать устойчивый уровень задолженности.
Правда, для этого, подсчитывают регулятор и компания, необходимо ввести дополнительную составляющую в размере 96-97 млн. евро.
В конце октября Государственный контроль (Госконтроль) установил, что в 2018-2021 гг. один потребитель (как бытовой, так и не бытовой) переплатил за услуги по распределению электроэнергии в среднем по 88,8 евро – поскольку рентабельность инвестиций ESO за этот период была на 160,2 млн. евро выше из-за меньших, чем планировалось, инвестиций в амортизируемое имущество.
Переплата якобы сформировалась из-за разного подхода ESO и Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) к методологии определения услуг по электроснабжению, применявшейся в период с 2016 г. по 2021 г.