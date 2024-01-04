ГСРЭ утвердит график погашения переплаты ESO – предлагается начать с апреля

Окончательный график будет представлен на заседании регулятора в четверг днем. Для бытовых пользователей срок сокращается до 2 лет и 3 месяцев.

Проведя в декабре общественные консультации, до Нового года согласовав сроки с ESO и заинтересованными группами, ГСРЭ на совещании предложит одновременно начать возвращать переплату бытовым и не бытовым потребителям, но жителям вернуть ее гораздо быстрее.

Согласно новому плану, с апреля начнут возвращать 51 млн. евро жителям и около 100 млн. евро юридическим лицам.

Как указывает ГСРЭ, переплату будут возвращать с большей интенсивностью в 2024-2026 годах, вернув все бытовым потребителям и 2,4 млн. евро не бытовым потребителям.

В дальнейшем, до 2031 года, ESO будет ежегодно выделять на это по 18 млн. евро.

Ранее совет предлагал, в первую очередь, в течение 2,5 лет рассчитаться только с бытовыми потребителями, позже – еще в течение 5 лет – с не бытовыми.

ESO вернет переплату за счет снижения тарифа распределения.