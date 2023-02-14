ГСРЭ: с марта тариф общественного энергоснабжения будет наполовину ниже

"Завтра (в среду – ELTA) ГСРЭ планирует принять решение о перерасчете цены на общественную электроэнергию. Эта цена будет практически вдвойне ниже, по сравнению с нынешними 56,5 центов/кВтч", – сказал Р. Поцюс во вторник на встрече с парламентской фракцией Партии труда.

"Планируем, что она составит 28 центов/кВтч", — сказал он.

Как утверждает председатель ГСРЭ, 28 центов/кВтч составит тариф плана одной временной зоны. Дневной тариф двухзонного плана должен быть установлен на уровне 32 цента/кВтч, а ночной тариф – на уровне 19 центов/кВтч.

"Такой план и такой прогноз. На самом деле, не будет таких теоретически высоких цен на общественное электроснабжение с 1 марта", – Р. Поцюс огласил дату вступления в силу пересчитанной цены.

По его словам, в ноябре прошлого года тариф общественного электроснабжения был рассчитан согласно тогдашним фьючерсным ценам, которые на тот момент были "очень высокими", но позже снизились.

"Цены обычно устанавливаем в ноябре, но в декабре все же наблюдался некоторый рост цен на электроэнергию на оптовом рынке. Однако позже, когда сложились достаточно благоприятные обстоятельства и климатические условия, цена на электроэнергию упала", – сказал председатель ГСРЭ.

По прогнозам Совета, цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool к концу 2023 г. должна составить 142,72 евро/МВтч.

"Это согласно сегодняшним прогнозам", – отметил Р. Поцюс.

По данным ГСРЭ на 6 февраля, клиентами общественного электроснабжения являются почти 472 тыс. жителей.