aA
Центральное отопление в Литве за год подорожало на 45,5%, а за месяц – на 12,2% – в ноябре оно стоит 5,79 евроцентов за кВт (без НДС).
ГСРЭ: отопление в ноябре на 45% дороже, чем год назад
© DELFI / Karolina Pansevič

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утверждает, что подорожание отопления обусловлено ростом цен на топливо и тепло.

По данным службы, в цену отопления на ноябрь включена сентябрьская стоимость биотоплива – за год биотопливо подорожало на 64,3%, а природный газ – на 222%.

Если сравнивать цены в пяти крупных городах Литвы, то дешевле всего отопление будет в Каунасе, а дороже всего - в Вильнюсе, самое дешевое отопление в Литве - в Утене (4,44 цента с НДС), а самое дорогое – в Парвенишкес (10,62 центов).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Вильнюсцы получили первые счета за отопление: за октябрь счета больше, чем в прошлом году в морозы (97)

В этом году сообщалось о значительном повышении цен на...

Сейм Литвы утвердил план остановки роста цен на электроэнергию, газ, отопление (17)

С января 2022 года газ, электричество и отопление не...

Экономист: рост экономики – ничто, если жители не чувствуют на себе его плоды (42)

В ближайшее время власти Литвы планируют ввести новый...

Экономист: рост инфляции определен скачком цен на энергоресурсы (25)

В свете достижения годовой октябрьской инфляцией в...

Два сценария управления пандемией: или перешагнем рубеж, или ждет новый удар в ноябре

Страсти из-за масок, вакцины и "паспорта возможностей" в...

TOP новостей

Парламент Литвы отклонил вето президента в связи с поправками о платных тестах для непривитых  платить придется с декабря (38)

В парламенте Литвы в четверг было отклонено вето...

"Delfi. Главное": что делает Литва для выхода из мигрантского кризиса, как ситуацию оценивают в Германии? Интервью с вице-министром иностранных дел Литвы (22)

После попыток штурма польской границы, мигранты,...

Премьер-министр обратилась к жителям Литвы: перед лицом угрозы мы должны оставаться сплоченными (138)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась к...

Закрытые на карантин граждане Латвии нашли выход: едут за покупками в Литву (16)

В Латвии с 21 октября действует жесткий карантин,...

Коронавирус в Литве: 2639 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2639 новых...