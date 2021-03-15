ГСО: необходимо как можно скорее обеспечить бойкот электричества с БелАЭС

Советник президента Гитанас Науседы Ярослав Неверович сказал, что импорт электроэнергии с БелАЭС и других небезопасных проектов остается в центре внимания ГСО.
"Были приняты решения. Первое из них говорит о том, что нужно как можно скорее договориться о трехсторонней методике трех государств Балтии, которая обеспечила бы отсутствие белорусской электроэнергии на рынках стран Балтии. Второе решение говорит об ускорении синхронизации и о том, что уже в 2023 году нужно провести в жизнь испытания электроэнергетических систем Балтийских стран в изолированном режиме", - сказал Я. Неверович на пресс-конференции.
Третье решение связано с предложениями правительства Литвы Еврокомиссии (ЕК) с учетом поручения Европейского совета от декабря прошлого года внести предложения по вопросу о попадании на рынок Евросоюза (ЕС) небезопасной электроэнергии из третьих стран.
"Что касается решения Европейского совета, то мы планируем предложить Комиссии. Именно наша методика и позволяет обеспечить, чтобы электричество с небезопасных электростанций, действующих по соседству с ЕС, не попадало на наши рынки. И методика об этом вполне четко говорит, так как (предлагается) ограничить объемы электроэнергии настолько, насколько ее может попасть межсоединения Эстонии, Латвии, в таком объеме", - прокомментировал журналистам министр энергетики Дайнюс Крейвис.
Он напомнил, что на этой неделе три страны Балтии и ЕК намерены обсудать эту новую, предлагаемую Литвой методику.
"Методика уже выслана нашим соседям, на этой неделе организуется встреча в формате BEMIP с участием ЕК, Литвы, Латвии, Эстонии. Мы ожидаем прогресса в этой сфере", - сказал министр.
Комментируя испытания в изолированном режиме, Д. Крейвис сказал, что во время своей поездки в Польшу на прошлой неделе получил заверения коллег в помощи этому процессу.
"Следующий вопрос - испытания действия в независимом режиме или ускоренная синхронизация - как раз в конце прошлой недели довелось побывать в Польше, с должностными лицами, министрами этой страны обсуждалась возможность это сделать, мы получили полную поддержку, поэтому надеемся, что сможем своевременно технически подготовиться и провести этот пункт в жизнь", - сказал министр.
Со ссылкой на данные оператора передающей системы Litgrid Д. Крейвис говорил, что Литва через Латвию покупает выработанную на БелАЭС электроэнергию и заплатит за нее в течение года около 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет вестись в такой же объеме.
Литва утверждает, что выработанная в прошлом году тремя странами Балтии, однако подтвержденная только Латвией и Эстонией в одностороннем порядке методика торговли с третьими странами не предотвращает попадание белорусского электричества в страны Балтии. Поэтому Литва методику не подтвердила и предлагает новую.
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