Грузы приходят и уходят на Запад. Как Клайпедский порт выживает в условиях кризиса из-за разрыва с восточными странами

"Падение грузооборота в порту не достигло дна"

Такую позицию озвучил президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы, глава Klaipėdos konteinerių terminalas Вайдотас Шилейка. По данным Дирекции порта, в первом квартале спад составил почти 14% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Профессиональное сообщество предпринимателей, в свою очередь, заявило, что за четыре месяца перевалка упала на 16%, и эти цифры растут. Так, в марте грузооборот уменьшился на 20%, в апреле – на 23%. Налицо отрицательный рост.

"Мы видим, что у грузооборота есть тенденция уменьшаться каждый месяц... Где черта, где то дно – сказать сложно", – говорит Шилейка.

По его прогнозам, это произойдет во втором полугодии.

Самые значительные потери в сегменте сыпучих грузов – в апреле объемы снизились на 73%. Еще в начале марта одно из крупнейших в Европе портовых предприятий Birių krovinių terminalas (БКТ) – Терминал навалочных грузов был вынужден уволить большую часть работников – 136 человек из 141. Напомним, треть акций этой компании принадлежала попавшему под санкции "Беларуськалию". Через БКТ Беларусь экспортировала свыше 90% калийных удобрений.

Грузооборот наливных грузов в первом квартале сократился на 6,1%, говорится в отчете Дирекции порта.

В ближайшее время порт также почувствует воздействие из-за геополитических перемен и войны РФ в Украине. Речь идет, в первую очередь, о металлопродукции и древесине, которую до сих пор закупали у восточных соседей. Помимо портовой отрасли, страдает и железнодорожная. В конце апреля "Литовские железные дороги" объявили о планах уволить порядка 2 000 работников. Причина – сворачивание транзита. В этом году объемы перевозок уменьшатся как минимум в два раза, потери компании могут составить около 150 млн евро.

Что касается сотрудничества с Китаем, по словам Шилейки, экспорт китайских грузов через Клайпедский порт остановился, но с импортом пока все в порядке.

Напомним, гендиректор порта Альгис Латакас заявлял, что в 2022 году объемы перевалки могут упасть до 19-20 млн тонн. По прогнозам бывшего главы Дирекции, депутата Сейма Эугениюса Гентвиласа, прекращение сотрудничества с РБ отбросит порт к результатам на уровне 2010-2011 годов. Об этом он заявлял еще до начала войны в Украине, сейчас же портовикам приходится считаться с новыми вызовами, которые лишь усугубили и без того нелегкую ситуацию.

Перспективы

Несмотря на то, что портовая отрасль столкнулась с серьезным кризисом, предприниматели делают все возможное, чтобы найти новых клиентов и переориентироваться на западных партнеров. Минтранс и Дирекция выступают в роли посредников. В настоящий момент министр транспорта Марюс Скуодис и гендиректор Клайпедского порта Альгис Латакас находятся с официальным визитом в Германии – встречаются с главами портов Гамбурга и Любека. Чиновники хотят привлечь немцев к строительству парка ветрогенераторов в открытом море – неподалеку от Клайпеды. Также литовская сторона надеется, что немецкие партнеры помогут с развитием южной части порта и рассмотрят предложение открыть новый регулярный маршрут Каунас – Гамбург. По нему должны возить полуприцепы и контейнеры.

"Каждые десять лет наша индустрия и порт переживают кризисы", – философски говорит Вайдотас Шилейка.

Бизнес создает новые логистические цепочки, превозмогая трудности. Так, стройматериалы, которые шли в Клайпеду из России, Беларуси и Украины, сегодня заменяет западная продукция.

"Говоря о внутренней промышленности, хотел бы упомянуть строительную индустрию. Это та отрасль, которая <...> [получала] металлы по железной дороге с востока, а сейчас их поставляют судами из Европы, Испании", – сказал он на пресс-конференции.

"Вся Литва обеспечивалась Востоком [восточными странами] – они закрылись. Производители запланировали свою деятельность, инвестировали <...>, сейчас к нам пришло первое судно с металлическими материалами из Испании, третье – с каменным щебнем из Скандинавии", – подтвердил слова Шилейки гендиректор терминала Klasco Витаутас Штумбергас.

"Поиск новых клиентов займет время – это нельзя сделать за такой короткий период, но мы, литовцы, если нужно, найдем и металл, и древесину», – с улыбкой говорит он.

Украина – вызовы и возможности

Немало портовых предприятий, в том числе и Klasco, заявляют о готовности принять украинское зерно, Минтранс и порт работают над этим, Украина также хотела бы наладить сотрудничество, но есть дилемма – не совсем понятно, как оно попадет в Клайпеду.

Украине нужно вывести зерно на иностранные рынки – речь идет о 18 млн тонн зерновых. Клайпеда столько принять не сможет, но определенную часть реализовать через порт возможно. Klasco может замкнуть на себе до 1 млн тонн, говорит Штумбергас.

Во многом успех поставок зависит и от польской стороны – возможности для перевозок ограничены.

"Оценив все, мы видим, что из Украины мог бы приходить один поезд в сутки. Это означает, что загрузка на судно составит от 33 до 35 суток – это очень много", – говорит он.

Везти зерно тягачами – не вариант. По крайней мере, в таких объемах. В этом случае автострада будет напоминать Нью-Йорк, шутит глава Klasco.

Идеальный вариант – перевозка через Беларусь. Было бы хорошо, если бы у сторон получилось договориться о зеленом коридоре, но это, по понятным причинам, не так просто. С другой стороны, Украина, по словам Штумбергаса, не исключает, что с белорусами можно прийти к какому-то консенсусу, но для этого нужно начать переговоры. Кроме того, неизвестно, как на это отреагируют официальные литовские ведомства и Евросоюз.

Повод для оптимизма

На фоне резкого спада сегодня Клайпеду спасают контейнеры. После относительной стагнации перевалка стала расти. Так, в первом квартале грузооборот генеральных грузов увеличился на 13%, составив 4,285 млн тонн.

В период за январь-март в порту обработали 218 тыс. TEU (+47,5%). Успех главным образом связан с деятельностью терминала Klaipėdos Smeltė и ее сотрудничеством с судоходной компанией Mediterranean Shipping Company (MSC).

Что касается соседей, в Рижском порту за три месяца грузооборот увеличился на 7%, составив 5,775 млн тонн, в Вентспилсе – на 10,6% (3,966 млн тонн), в Таллине просел на 8,2% (4,843 млн тонн), в Лиепае вырос на 30,7% (2,044 млн), в Калининграде объемы перевалки увеличились на 19,4% – до 2,780 млн тонн. В Петербурге перевалка уменьшилась на 12,3% (12,667 млн тонн), в Усть-Луге увеличилась на 2,3% (26,074 млн тонн), в Приморске рост составил 17% (14,765 млн тонн), в Высоцке – спад, здесь грузооборот уменьшился на 4,2% – до 3,955 млн тонн.