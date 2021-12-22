Грузовикам приходится ждать на литовско-белорусской границе около 80 часов

В среду утром на пограничном контрольно-пропускном пункте Медининкай в очереди стояли 422 грузовика, им придется ждать около 84 часов, на КПП Лаворишкес - 100 грузовиков (около 22 часов), в Райгардасе - 218 (около 52 часов), на пункте в Шальчининкай - 346 грузовиков (около 69 часов).
Сотни грузовиков ждут проверки и на другой стороне границы: по данным Госпогранкомитета Беларуси, на КПП в Видзах - 260, в Котловке - 420, в Каменном Логе - 250, в Беняконях - 440, в Привалке - 170.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Дополнительные меры управления пандемией не за горами: уже зафиксировано 100 подозрительных случаев (56)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в среду...
Глава Минфина Литвы: в 2022 году быстро будут расти не только доходы, но и цены (60)
Покупательная способность жителей в следующем году...
Первые месяцы Холокоста: кто повинен в убийствах евреев на западе Литвы? Рональдас Рачинскас: "Мы на пути осознания того, что это трагедия общая" (52)
80 лет назад по Литве прокатилась волна массовых...
Верховный суд Литвы шлет водителям важную весть: отныне промилле будут считать иначе (12)
Расширенная коллегия из семи судей Верховного суда...
В Литве меняется порядок, связанный с "паспортом возможностей": основные моменты (28)
С 28 декабря меняется порядок выдачи "паспорта...