Грузоперевозки LTG Cargo пойдут по новому интермодальному маршруту Каунас–Славково

Планируется, что грузовые поезда туда и обратно будут курсировать дважды в неделю. По желанию клиентов будет организованы грузоперевозки и до Клайпедского морского порта. Перевозки на территории Литвы будет осуществлять LTG Cargo, на территории Польши этим займется LTG Cargo Polska – дочернее предприятие группы.
"Продолжаем процесс диверсификации на Запад и расширяем сеть маршрутов грузоперевозок на Западе. Этот новый маршрут позволит переместить на железную дорогу еще больше грузов, ранее перевозившихся между Литвой и Польшей грузовым автотранспортом. При интермодальных грузоперевозках железнодорожным транспортом даже отдельные клиентские контейнеры можно эффективно распределить и доставить на другие крупные польские и европейские терминалы, поэтому все больше перевозчиков смогут выбрать более устойчивые логистические решения", — говорит руководитель LTG Cargo Эгле Шиме.
Протяженность нового маршрута Каунас-Славково составит 740 км, а за один рейс по железной дороге можно будет перевезти до 93 TEU грузов (TEU условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).
Как отмечается в пресс-релизе, LTG Cargo и дочерние компании группы в настоящее время делают упор на активную диверсификацию на Запад. На данный момент интермодальные грузоперевозки осуществляются из Литвы в Дуйсбург в Германии. Компания также оказывает литовским клиентам конкурентоспособные услуги грузоперевозки, а также занимается транспортировкой сельскохозяйственной продукции и нефтепродуктов между Литвой и Украиной.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Влиятельный дипломат: почему кажется, что от России сегодня защитили бы Варшаву, а не Вильнюс?
Литовский дипломат, подписант акта о независимости...
Эфир Delfi c Noize MC — о Мариуполе и "китах" Вильнюса, Пушкине и Путине, борьбе со страхом
В выпуске новостей подробно рассказываем о...
Поиски пропавшего подростка в Вильнюсе – волонтеры идут по новым маршрутам
В Вильнюсе продолжаются поиски пропавшего 15-летнего...
Депутат о звонке в Чили: вряд ли спрашивали, какая там погода
В четверг в парламенте состоится внеочередная...