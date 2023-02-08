Грузоперевозки LTG Cargo пойдут по новому интермодальному маршруту Каунас–Славково

Планируется, что грузовые поезда туда и обратно будут курсировать дважды в неделю. По желанию клиентов будет организованы грузоперевозки и до Клайпедского морского порта. Перевозки на территории Литвы будет осуществлять LTG Cargo, на территории Польши этим займется LTG Cargo Polska – дочернее предприятие группы.

"Продолжаем процесс диверсификации на Запад и расширяем сеть маршрутов грузоперевозок на Западе. Этот новый маршрут позволит переместить на железную дорогу еще больше грузов, ранее перевозившихся между Литвой и Польшей грузовым автотранспортом. При интермодальных грузоперевозках железнодорожным транспортом даже отдельные клиентские контейнеры можно эффективно распределить и доставить на другие крупные польские и европейские терминалы, поэтому все больше перевозчиков смогут выбрать более устойчивые логистические решения", — говорит руководитель LTG Cargo Эгле Шиме.

Протяженность нового маршрута Каунас-Славково составит 740 км, а за один рейс по железной дороге можно будет перевезти до 93 TEU грузов (TEU условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).

Как отмечается в пресс-релизе, LTG Cargo и дочерние компании группы в настоящее время делают упор на активную диверсификацию на Запад. На данный момент интермодальные грузоперевозки осуществляются из Литвы в Дуйсбург в Германии. Компания также оказывает литовским клиентам конкурентоспособные услуги грузоперевозки, а также занимается транспортировкой сельскохозяйственной продукции и нефтепродуктов между Литвой и Украиной.