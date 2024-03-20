Грузооборот Клайпедского порта в этом году вырос на 9%

Кривые роста – во всех сегментах грузов. Основная доля пришлась на грузооборот контейнеров, ро-ро грузов, сельскохозяйственных продуктов и строительных материалов.
В январе-феврале этого года в Клайпедском порту грузооборот генеральных грузов, куда входят грузы в контейнерах, древесина, изделия из железа и стали, металлоконструкции, замороженные грузы и грузы ро-ро, вырос на 10 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот в этом сегменте составил почти 2,7 млн. тонн. В этом сегменте наибольший рост зафиксирован в грузообороте контейнеров, ро-ро, изделий из железа и стали, металлоконструкций и изделий из древесины, незначительно сократился грузооборот замороженных грузов.
Грузооборот Клайпедского порта в сегменте сыпучих грузов, в основном состоящего из сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, в январе-феврале 2024 г. достиг 1,8 млн тонн. 8-процентный рост грузооборота в этом сегменте по сравнению с январем-февралем прошлого года обусловлен, главным образом, грузооборотом сельскохозяйственной продукции, а также увеличением грузооборота металлолома и строительных материалов. Наибольший спад зафиксирован в грузообороте сыпучих удобрений.
Грузооборот наливных грузов, т. е. нефтепродуктов, сжиженного природного газа, масел, в этом году увеличился на 2 проц. по сравнению с январем-февралем прошлого года. Их грузооборот составил 1,2 млн. тонн. На увеличение общего грузооборота наливных грузов сильнее всего повлияло увеличение грузооборота сжиженного природного газа и жидких удобрений.
Грузооборот Клайпедского порта, согласно статистике по грузообороту за январь-февраль 2024 г. и при сравнении ее с ближайшими портами стран Балтии, был наибольшим.
По итогам за январь-февраль 2024 г., в Клайпедском порту было зарегистрировано 820 судов (сухогрузов, танкеров, паромов, малых судов и т. д.), услугами порта воспользовались 24 784 пассажира.