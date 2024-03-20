Грузооборот Клайпедского порта в этом году вырос на 9%

В январе-феврале этого года в Клайпедском порту грузооборот генеральных грузов, куда входят грузы в контейнерах, древесина, изделия из железа и стали, металлоконструкции, замороженные грузы и грузы ро-ро, вырос на 10 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот в этом сегменте составил почти 2,7 млн. тонн. В этом сегменте наибольший рост зафиксирован в грузообороте контейнеров, ро-ро, изделий из железа и стали, металлоконструкций и изделий из древесины, незначительно сократился грузооборот замороженных грузов.