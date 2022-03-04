"В Украине идет война, и мы останавливаем деятельность нашего предприятия на неопределенное время. У нас есть надежда, что со временем вся ситуация разрешится в положительном направлении", - сказал для пресс-релиза вице-президент группы Эгидиюс Валентинавичюс.

Как говорится в сообщении, предприятие Mebelain начало деятельность в 2013 году, а его строительство и последующее развитие финансировал Европейский банк реконструкции и развития - на строительство фабрики в 2010 году банк выделил 5 млн евро, а в 2018 году предоставил на 7 лет в кредит еще 20 млн евро на ее развитие.

Построенная за 14 млн евро и открытая в 2013 году фабрика в свободной экономической зоне в Могилевской области производит корпусную мебель, она экспортируется в страны Европы и на восточные рынки.

Продажи компании в прошлом году превысили 48 млн евро, что составило 13% всех продаж мебельной группы SBA (в прошлом году 360 млн евро).