Группа LTG в прошлом году перевела в госбюджет 13 млн евро

"После начатой ​​Россией войны в Украине и вызванных ею резких изменений в бизнес-среде группа LTG вновь вернулась на путь прибыльного бизнеса. В прошлом году мы обновили нашу долгосрочную операционную стратегию, повысили операционную эффективность и реализовали планы по быстрому выходу на новые рынки – все это позволило нам улучшить показатели группы и обеспечить государству максимальную отдачу", – говорит генеральный директор группы LTG Эгидиюс Лазаускас.

По данным группы LTG, общая выручка компании в 2023 г. составила 452,6 млн евро и, по сравнению с 2022 г., выросла на 18,5 млн евро или 4,3 проц., а благодаря реализованным планам по повышению операционной эффективности и оптимизации, затраты сократились почти на 7 млн евро. Выручка от грузоперевозок в 2023 г. выросла на 11 млн евро – до 288 млн евро, что на 4 проц. больше по сравнению с 2022 г. (276,7 млн ​​евро).