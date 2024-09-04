2024.09.04 10:03

Группа компаний Telia в Литве уволит 400 работников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Telia
Telia
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Крупнейший акционер телекоммуникационной компании Telia Lietuva шведская Telia Company AB начинает программу изменений и планирует сократить штат персонала в Литве примерно на 400 должностей, сообщила компания через Nasdaq.

Планируется, что штат Telia Lietuva сократится на 200 человек, оставшиеся должности будут упразднены в дочерней компании Telia Global Services Lithuania.

По всей группе компаний в 2024 году планируется отказаться от 3000 должностей, что позволит сократить штат персонала группы компаний.

Эти увольнения являются частью изменений, направленных на упрощение деятельности компании в странах Северной Европы и Балтии.

Также в рамках программы группа компаний децентрализует большую часть деятельности генеральных подразделений и перенесет принятие решений в каждую страну. Тем не менее, компании Telia Company по-прежнему смогут пользоваться региональными договорами, выгодными для клиентов, и преимуществами масштабной экономики.

„Мы оцифровываем бизнес, отключаем устаревшие системы, используем прорыв в области искусственного интеллекта (ИИ) и привлекаем лучшие таланты — это наш путь к тому, чтобы стать ведущей организацией. К сожалению, растущие инвестиции и удержание талантов также приводят к необходимости оптимизировать количество рабочих мест“, – цитируется в сообщении руководитель Telia Lietuva Гедре Каминскайте-Салтерс.

Переговоры с профсоюзами Telia Lietuva планируется завершить к середине октября, а новая организационная структура с меньшим штатом персонала должна вступить в силу с декабря 2024 года.

На сегодняшний день в Telia Lietuva насчитывается около 1900 работников.

Затраты на программу изменений Telia Lietuva в 2024 году составят около 1 млн евро, а планируемая ежегодная экономия средств составит 6,3 млн евро.

Telia Company AB владеет 88,15 проц. акций Telia Lietuva.

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