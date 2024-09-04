Группа компаний Telia в Литве уволит 400 работников

Также в рамках программы группа компаний децентрализует большую часть деятельности генеральных подразделений и перенесет принятие решений в каждую страну. Тем не менее, компании Telia Company по-прежнему смогут пользоваться региональными договорами, выгодными для клиентов, и преимуществами масштабной экономики.

Эти увольнения являются частью изменений, направленных на упрощение деятельности компании в странах Северной Европы и Балтии.

По всей группе компаний в 2024 году планируется отказаться от 3000 должностей, что позволит сократить штат персонала группы компаний.

Планируется, что штат Telia Lietuva сократится на 200 человек, оставшиеся должности будут упразднены в дочерней компании Telia Global Services Lithuania.

„Мы оцифровываем бизнес, отключаем устаревшие системы, используем прорыв в области искусственного интеллекта (ИИ) и привлекаем лучшие таланты — это наш путь к тому, чтобы стать ведущей организацией. К сожалению, растущие инвестиции и удержание талантов также приводят к необходимости оптимизировать количество рабочих мест“, – цитируется в сообщении руководитель Telia Lietuva Гедре Каминскайте-Салтерс.

Переговоры с профсоюзами Telia Lietuva планируется завершить к середине октября, а новая организационная структура с меньшим штатом персонала должна вступить в силу с декабря 2024 года.

На сегодняшний день в Telia Lietuva насчитывается около 1900 работников.