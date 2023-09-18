Группа Ignitis: выход крупных девелоперов ветряных электростанций из тендеров – мировая тенденция

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Торможение проектов морских ветряных электростанций — мировая тенденция, говорит глава группы Ignitis.
На фоне возникших общественных споров о том, что первый тендер на строительство ветряных электростанций в Балтийском море выиграла Ignitis вне конкурса, а из второго аукциона выходят крупные мировые компании, Дарюс Майкштенас подчеркивает, что крупные девелоперы отказываются от планов и в других странах.

"Сейчас среди мировых девелоперов морских парков наблюдается краткосрочная тенденция – они уходят из разных стран", – заявил в понедельник Д. Майкштенас в интервью для Žinių radijas.

Он упоминает аукционы в США и Великобритании, которые якобы были остановлены из-за недостаточного количества участников.

"Если в Литве удался аукцион и нашлись участники, которые даже без господдержки взялись за строительство парка, то совсем недавно в Техасе провалились 2 аукциона, несколько аукционов – даже при поддержке – провалились в Великобритании.

Ни один участник не пришел, не участвовал, государству придется менять условия и дорабатывать их", – сказал Д. Майкштенас.

Ранее ELTA писала, что, по данным Литовской ассоциации ветряных электростанций, от участия во втором тендере отказались один из крупнейших международных девелоперов морских ветропарков из Дании Orsted и французский энергетический гигант TotalEnergies Renewables. В августе от планов по строительству электростанций у берегов Паланги отказалась и польская компания Polenergia, сотрудничавшая с местной компанией по развитию возобновляемой энергетики Green Genius.

По мнению Д. Майкштенаса, такие решения крупных девелоперов ветряных электростанций обусловлены краткосрочными мировыми экономическими событиями: инфляцией и повышением процентных ставок центральными банками.

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