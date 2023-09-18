Группа Ignitis: выход крупных девелоперов ветряных электростанций из тендеров – мировая тенденция

"Сейчас среди мировых девелоперов морских парков наблюдается краткосрочная тенденция – они уходят из разных стран", – заявил в понедельник Д. Майкштенас в интервью для Žinių radijas.

Он упоминает аукционы в США и Великобритании, которые якобы были остановлены из-за недостаточного количества участников.

"Если в Литве удался аукцион и нашлись участники, которые даже без господдержки взялись за строительство парка, то совсем недавно в Техасе провалились 2 аукциона, несколько аукционов – даже при поддержке – провалились в Великобритании.

Ни один участник не пришел, не участвовал, государству придется менять условия и дорабатывать их", – сказал Д. Майкштенас.