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Клайпедское предприятие по производству картона Grigeo Klaipeda (входит в группу Grigeo), остановившее производство почти две недели назад из-за повышения цен на энергоносители, возобновляет его в пятницу, подтвердил BNS гендиректор предприятия Томас Эйкинас.
Grigeo Klaipeda возобновляет производство
© DELFI / Orestas Gurevičius

По его словам, дальнейшая работа Grigeo Klaipeda будет зависеть от цен на электроэнергию.

"Если не случится ничего непредвиденного, мы надеемся и далее продолжать деятельность. Но мы не исключаем возможности того, что если ситуация вновь резко изменится (...), если потребуется, то мы можем и приостановиться", – сказал BNS Эйкинас.

Grigeo Klaipeda остановило производство из-за скачка цен на электроэнергию 5 сентября. По его словам, счета компании за электроэнергию за последние месяцы выросли примерно в 12 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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