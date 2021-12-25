Готовьтесь праздновать: в следующем году работников ждут пять длинных выходных

Литва входит в число лидеров Европейского Союза (ЕС) по количеству государственных праздников.

В следующем году долгими выходными, наконец, можно будет наслаждаться летом, когда выходные не будут приходиться на середину недели и совпадать с выходными.

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Первые длинные выходные в следующем году будут в марте, когда мы будем отмечать День независимости - 11 марта. В апреле - на Св. Пасху. В 2022 году она будут отмечаться во второй половине месяца - 17 и 18 апреля.

Хорошая новость в том, что у нас будет больше времени для отдыха после Йонинес 24 июня. После этого праздника мы сможем высыпаться все выходные.

15 августа также будет выходным днем - в Литве отмечается Вознесение Девы Марии.

Последние длинные выходные - Сочельник и Рождество, которое отмечают 24-26 декабря.

Итак, всего в 2022 году у нас будет 5 длинных выходных.