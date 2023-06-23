23 июня 2023 г. 16:25

Государственная служба останавливает продажи части уксуса

 
ru.DELFI.lt
Actas
Actas
ФОТО: Shutterstock
На этой неделе Государственная продовольственно-ветеринарная служба получила жалобы потребителей в связи с те, что в магазинах и в эл. магазинах продают 70% уксусную кислоту.

Служба провела проверку и распорядилась изъять этот товар из продажи. Это требование касается всех магазинов розничной торговли.

Расследование продолжается, будут решать, какое наказание ждет торговцев.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба напоминает, что в Литве, по действующим правила, могут продавать только не больше чем 9% уксусную кислоту (E 260).

Если проценты выше, такая кислота может привести к ожогам внутренних органов, попасть в кровь и вызвать внутренние кровотечения.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба просит жителей соблюдать осторожность, а торговцев - не забывать об установленных правилах.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии