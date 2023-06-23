Государственная служба останавливает продажи части уксуса

Служба провела проверку и распорядилась изъять этот товар из продажи. Это требование касается всех магазинов розничной торговли.

Расследование продолжается, будут решать, какое наказание ждет торговцев.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба напоминает, что в Литве, по действующим правила, могут продавать только не больше чем 9% уксусную кислоту (E 260).

Если проценты выше, такая кислота может привести к ожогам внутренних органов, попасть в кровь и вызвать внутренние кровотечения.