Государственная продовольственно-ветеринарная служба увольняет 50 сотрудников

Средняя зарплата, выплаченная им в декабре, составила 2013,57 евро (около 1259 евро "на руки").

ГПВС расследует жалобы потребителей, их организаций, других заинтересованных учреждений и организаций на пищевые продукты, не соответствующие безопасности, качеству, маркировке, предоставлению информации о товарах, включая указание цены, и другим обязательным требованиям, оказанию услуг по обращению с небезопасными пищевыми продуктами; анализирует жалобы потребителей, отвечает за их мониторинг и т. д.