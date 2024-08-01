Государственная налоговая инспекция перевела жителям Литвы 363,5 млн евро переплат по подоходному налогу

„Первые переплаты по подоходному налогу жители получили еще в начале марта, а к середине мая они были перечислены 90 проц. жителей, которые правильно и вовремя декларировали доходы. По собственной инициативе, как и каждый год, мы еще раз обращаемся к жителям с просьбой уточнить некоторые данные в декларациях о доходах с учетом сделанных нами замечаний“, - цитируется в сообщении замглавы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.
По данным ГНИ, в этом году декларации о доходах подали около 1,6 млн жителей: из них 507,4 тыс. задекларировали к уплате около 372,6 млн евро подоходного налога с населения, а почти 889 тыс. жителей – 368 млн евро возвращаемого подоходного налога.
„Как и каждый год, наибольшее количество переплат произошло в результате применения в течение года необлагаемого налогом дохода, увеличилось количество жителей, воспользовавшихся льготами подоходного налога с населения для отчислений в пенсионные фонды. Наиболее часто применяемой льготой являются взносы по страхованию жизни – за прошлый год более 292 тыс. жителей ГНИ вернула 50 млн евро в виде переплат по подоходному налогу“, - сказал М. Эндрияйтис.
Жителям напоминают, что вся информация о декларациях доступна на сайте ГНИ.