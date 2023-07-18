Государственная налоговая инспекция Литвы публикует декларации об имуществе публичных лиц: 20 самых богатых

На шестом месте Дарюс Станкус, член муниципального совета Таурагского района, задекларировавший имущество на сумму 6,4 млн евро. В 2021 году - было всего около 360 тыс евро.

Пятое место занимает Гинтарас Бальчюнас, имущество которого оценивается почти в 6,3 млн евро. Он муж Сигиты Роюте, работающей в Государственном контроле. В 2021 году Гинтарас Бальчюнас задекларировал имущество на сумму 6,1 млн евро.

На третьем месте депутат Европарламента Викторас Успасских , задекларировавший имущество на сумму чуть более 7 млн евро, в 2021 г. было менее 6,5 млн евро. На четвертом месте, по данным ГНИ, государственная служащая Гедра Субачене, чье задекларированное имущество в прошлом году достигло 6,3 млн евро.

На втором месте член Клайпедской городского совета Видмантас Дамбраускас, состояние которого составляет 17,5 млн евро. В 2021 году стоимость его объявленных активов составляла более 19 млн евро.

На первом месте Аустея Ландсбергене, супруга министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса . Она задекларировала имущество на сумму почти 17,7 млн евро. Это почти 400 тыс евро меньше, чем в прошлом году.

"По последним данным, около 102 тысяч жителей должны были сдать декларации об имуществе за 2022 год в силу занимаемой должности, отрадно, что почти 90 проц. из них это сделали вовремя. Около 2 тыс. жители до сих пор не подали декларации об имуществе и должны сделать это незамедлительно", - говорит отметил заместитель руководителя Государственной налоговой инспекции Литвы др. Мартинас Эндрижайтис. Он напоминает, что наиболее удобным способом подачи указанной декларации является использование системы электронного декларирования ГНИ ( VMI ).

Завершает первую десятку член Сейма Вальдемарас Валкюнас, задекларировавший имущество на сумму 4,8 млн евро. За год стоимость его задекларированного имущества уменьшилась почти на 20 тыс евро.

Девятый, также член Клайпедского городского самоуправления, Арунас Тума. Стоимость его имущества составляет почти 4,9 млн евро. В 2021 году его состояние оценивалось почти в 4,7 млн евро.

На восьмом месте Айдас Кавячикис, член Клайпедского городского самоуправления. Стоимость его имущества составляет почти 5,1 млн евро, она выросла почти на 40 тыс евро за год.

Публикуемые данные разбиты по группам активов (стоимость жилых домов, земельных участков, средств в кредитных учреждениях и т. д.), их можно сравнивать по разным периодам, также представлены данные деклараций об имуществе супругов, поданные за соответствующие периоды.

ГНИ напоминает, что активы в Литве и за рубежом должны декларировать руководители и должностные лица бюджетных учреждений и руководители компаний, государственные политики и служащие, руководители государственных и муниципальных учреждений, в том числе высших учебных заведений, акционерных обществ, закрытых акционерных обществ (если акционером или учредителем является государство или самоуправление), назначаемые Сеймом руководители и их заместители, руководители предприятий, важных для обеспечения национальной безопасности. А также судьи, нотариусы, прокуроры, судебные приставы и другие лица, перечисленные в законе, и члены их семей.