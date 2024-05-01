2024.05.01 13:19

Государственная инспекция по языку: в столичном ресторане клиента не обслужили на литовском языке

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Государственная инспекция по языку сообщает, что получила жалобу клиентов на то, что в столичном ресторане Dushanbe клиентов не обслужили на литовском языке.

Во время проверки выяснилось, что экзамен на владение государственным языком не сдали трое работников. Инспекторы потребовали, чтобы директор ресторана Навруз Рахимов сделал все возможное, чтобы работники сдали экзамен.

Инспекция просит клиентов, которые столкнулись с нарушением закона о языке, обращаться по эл. почте vki@lrvki.lt

Важно. Государственную помощь на изучение литовского могут получить все лица, которые зарегистрировались в Службе занятости (это не касается граждан Литвы).

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