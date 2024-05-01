Государственная инспекция по языку: в столичном ресторане клиента не обслужили на литовском языке

Во время проверки выяснилось, что экзамен на владение государственным языком не сдали трое работников. Инспекторы потребовали, чтобы директор ресторана Навруз Рахимов сделал все возможное, чтобы работники сдали экзамен.

Инспекция просит клиентов, которые столкнулись с нарушением закона о языке, обращаться по эл. почте vki@lrvki.lt