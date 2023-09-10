Гостиница Marriott празднует свой 5-летний юбилей

Праздник состоялся на террасе ресторана гостиницы Solt Dining. Там собрались приглашенные гости.
Гостей приветствовал председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис. Именно его компания привлекла в Литву бренд Courtyard by Marriott.
Глава гостиницы Courtyard by Marriott Vilnius City Center в Литве Сигита Рудзявичене поделилась и несколькими интересными фактами: "За 5 лет гостиница приняла 220 000 гостей, гости выпили в гостинице 0,5 млн. чашек кофе, а один постоялец прожил в гостинице целых 315 дней".