Гостиница Marriott празднует свой 5-летний юбилей

 
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ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Гостиница Courtyard by Marriott Vilnius City Center отметила свой 5-летний юбилей в Вильнюсе. По случаю юбилея администрация гостиницы подарила подарки своим постояльцам и вильнюсцам. В праздничный вечер была открыта выставка на тему устойчивости "С каждым годом все лучше", эту выставку могут посетить все желающие, пишет madeinvilnius.lt.

Праздник состоялся на террасе ресторана гостиницы Solt Dining. Там собрались приглашенные гости.

Гостей приветствовал председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис. Именно его компания привлекла в Литву бренд Courtyard by Marriott.

Глава гостиницы Courtyard by Marriott Vilnius City Center в Литве Сигита Рудзявичене поделилась и несколькими интересными фактами: "За 5 лет гостиница приняла 220 000 гостей, гости выпили в гостинице 0,5 млн. чашек кофе, а один постоялец прожил в гостинице целых 315 дней".

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