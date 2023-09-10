Гостиница Marriott празднует свой 5-летний юбилей

Гостиница Courtyard by Marriott Vilnius City Center отметила свой 5-летний юбилей в Вильнюсе. По случаю юбилея администрация гостиницы подарила подарки своим постояльцам и вильнюсцам. В праздничный вечер была открыта выставка на тему устойчивости "С каждым годом все лучше", эту выставку могут посетить все желающие, пишет madeinvilnius.lt.