Гостиница Grand Hotel Kempinski Vilnius готовится к реконструкции

"Планируются работы по обновлению, только мы еще не решили, какого масштаба они будут. Решения будут приняты в ближайшие две недели", – сказал глава Kempinski, Radisson Blue Royal Astorija и инвестиционного фонда Airport Hotels Fund Лауринас Антропикас.

По его словам, во время реконструкции обновят некоторые детали.

"Но решается также вопрос более масштабной реновации", – подтвердил он и прибавил, что гостиница не будет закрыта, она будет работать и принимать гостей.

Работы начнутся в ближайшее время, в январе или в феврале.

"Реконструкция продлится несколько месяцев, по крайней мере первый ее этап. Что касается дальнейших планов, пока неясно", – сказал Антропикас.